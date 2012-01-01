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Мэр Москвы

Собянин заявил, что вакцинация от COVID-19 начнется через несколько месяцев

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Ситуация становится сложнее: в Москве ввели новые ограничения из-за COVID-19

Коронавирус. Последние данные

Новости

Около 100 миллионов электронных рецептов выписано в ЕМИАС

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В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода на плато по COVID-19

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Эколог рассказал об опасности немытых окон

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Эксперт оценил вероятность обвала рубля до уровня 2014 года

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Гейтс назвал единственный способ возвращения к нормальной жизни

05:22

В России ожидается аномально теплая погода в середине октября

04:37

В Минздраве спрогнозировали сроки завершения пандемии

03:56

Врач назвал бесполезным ношение чеснока на шее от вируса

03:11

Аналитик рассказал о перспективах курса рубля в 2021 году

02:25

Психиатры проверят убившую сына женщину в Подмосковье

01:40

Ученые узнали "срок жизни" коронавируса на купюрах и смартфонах

00:59

Сборная России сыграла вничью с Турцией в Лиге наций

00:15

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