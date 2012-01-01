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США передают Украине разведданные для ударов по инфраструктуре РФ – СМИ
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11:09
Столичные издательства заключили более 20 экспортных контрактов с начала года
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10:51
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10:48
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