Спрос на нейроприложения для грибников вырос в четыре раза

Спрос на нейроприложения для грибников в преддверии сезона вырос в четыре раза за последние два года. В России запущено около 15 отечественных сайтов и программ, которые помогают определять грибы и искать места их произрастания. Некоторые сервисы уже скачали более 1–2 миллиона раз.

Приложения позволяют строить маршруты от дома до грибной локации, делиться найденными местами и пользоваться справочником. Однако опытные грибники по-прежнему полагаются на собственные методы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

