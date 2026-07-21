Биолог Федоров: после жары грибы накапливают токсичные вещества из почвы

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После длительного периода жары лучше не собирать грибы в лесах, так как они накапливают токсичные вещества из почвы. Об этом в беседе с РИА Новости предупредил кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.

Он пояснил, что вредные соединения в них накапливаются из-за отсутствия влаги. Особенно много токсичных веществ задерживается в старых и переросших грибах.

Кроме того, добавил биолог, после засушливых дней меняется и структура грибов. Они более водянистые, в них чаще можно обнаружить червей. Человеческому организму становится трудно усвоить даже съедобные экземпляры.

Ранее в Московской области ввели штрафы за незаконную добычу, сбор и продажу грибов, занесенных в Красную книгу региона. В их числе трутовик овечий, саркосома шаровидная, а также полубелый гриб. Эти меры помогут защитить их наравне с редкими растениями и животными.