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21 июля, 09:56

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Биолог Федоров: после жары грибы накапливают токсичные вещества из почвы

Россиянам рассказали, почему не стоит собирать грибы после жары

Фото: 123RF.com/dolgachov

После длительного периода жары лучше не собирать грибы в лесах, так как они накапливают токсичные вещества из почвы. Об этом в беседе с РИА Новости предупредил кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.

Он пояснил, что вредные соединения в них накапливаются из-за отсутствия влаги. Особенно много токсичных веществ задерживается в старых и переросших грибах.

Кроме того, добавил биолог, после засушливых дней меняется и структура грибов. Они более водянистые, в них чаще можно обнаружить червей. Человеческому организму становится трудно усвоить даже съедобные экземпляры.

Ранее в Московской области ввели штрафы за незаконную добычу, сбор и продажу грибов, занесенных в Красную книгу региона. В их числе трутовик овечий, саркосома шаровидная, а также полубелый гриб. Эти меры помогут защитить их наравне с редкими растениями и животными.

Диетолог рассказала, сколько грибов безопасно добавлять в рацион

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