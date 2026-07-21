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21 июля, 21:35

Политика

Неизвестные взломали учетную запись Ле Пен в соцсети X

Фото: Getty Images/Tom Nicholson

Неизвестные взломали учетную запись лидера парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в соцсети Х. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на партию.

"Аккаунт Марин Ле Пен был взломан. Мы активно работаем над его восстановлением", – указано в заявлении.

Агентство подчеркнуло, что хакеры разместили на ее странице рекламу криптовалюты, спустя несколько минут она исчезла. В партии указали, что инцидент не связан с другой хакерской атакой на ее сайт.

Телеканал BFMTV также отметил, что хакеры поменяли дизайн некоторых страниц сайта партии и заменили фотографию Ле Пен, поставив вместо нее кота с флагами Марокко и Алжира. Более того, они извлекли персональные данные нескольких членов "Нацобъединения".

Ле Пен стала фигуранткой дела об организации фиктивного трудоустройства парламентских помощников в Европарламенте в 2024 году. Тогда ее и еще восемь депутатов "Национального объединения" призывали приговорить к 5 годам заключения с лишением избирательных прав.

Параллельно с этим прокуратура инициировала против французского политика расследование из-за подозрений в незаконном финансировании ее президентской кампании 2022 года. Основанием для этого стала жалоба Национальной комиссии по счетам избирательных кампаний и финансированию политики.

Спустя год Ле Пен и ее коллег признали виновными по делу о парламентских ассистентах. Суд установил, что глава "Национального объединения" присвоила средства, направленные на наем ассистентов в Европарламенте. Общий ущерб составил 2,9 миллиона евро.

В июле 2026-го Апелляционный суд Парижа подтвердил обвинительный приговор для Ле Пен. Ей назначили 3 года тюрьмы, из которых 2 – условно, и обязали носить электронный браслет год. При этом Ле Пен подтвердила планы баллотироваться на пост президента Франции в 2027 году.

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