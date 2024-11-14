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14 ноября, 07:20

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BFMTV: во Франции хотят приговорить Марин Ле Пен к пяти годам тюрьмы

Марин Ле Пен хотят приговорить к пяти годам тюрьмы во Франции

Фото: ТАСС/EPA/TERESA SUAREZ

Прокуратура Парижа предлагает приговорить Марин Ле Пен, возглавляющую парламентскую группу партии "Национальное объединение", к пяти годам тюремного заключения с лишением избирательных прав, передает телеканал BFMTV.

"Обвинение требует пять лет лишения свободы. А также штраф в размере 300 тысяч евро", – указано в сообщении.

В прокуратуре Ле Пен и ее коллег по фракции обвиняют в организации фиктивного трудоустройства парламентских помощников в Европарламенте.

Парижская прокуратура также начала в июле расследование против Ле Пен из-за подозрений в незаконном финансировании кампании на президентских выборах 2022 года. Причиной стала жалоба Национальной комиссии по счетам избирательных кампаний и финансированию политики. Кандидатам, согласно французскому законодательству, во время предвыборной кампании запрещено превышать установленный лимит расходов.

Новости мира: Марин Ле Пен заподозрили в незаконном финансировании кампании 2022 года

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