Психолог Самбурский объяснил, как формируется зависимость от пластических операций

В Минздраве предупредили о возникновении зависимости от пластических операций. Почему люди попадают в петлю бесконечных изменений и почему это вредит здоровью, разбиралась Москва 24.

"Уметь остановить"

У человека может развиться зависимость от пластических операций, подчеркнула в беседе с РИА Новости главный внештатный специалист, пластический хирург Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Наталья Мантурова.

"Чрезмерное употребление пластических эстетических коррекций, которые делают лишь бы сделать, – такие ситуации встречаются. Они уже не приносят пользу, а наносят вред здоровью", – отметила специалист.

По ее словам, хирург всегда должен следовать главному врачебному правилу "не навреди".





Наталья Мантурова главный внештатный специалист, пластический хирург Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Надо иногда уметь сказать "стоп", потому что мы, пластические хирурги, все-таки врачи, мы давали клятву Гиппократа.

Ранее жительницы России выступили с инициативой включить в систему ОМС маммопластику – операцию по коррекции груди.

Предполагалось, что мера могла бы коснуться кормящих мам, вырастивших троих и более детей. Инициативу поддержали в ходе специального опроса, в котором участниц спрашивали, какие меры помогли бы им продлить период кормления грудью. Среди вариантов также фигурировали денежные выплаты и предоставление дополнительного выходного дня.

"Польза на первом месте"

Риски, связанные с любой операцией, всегда есть, но они не перевешивают пользу в случае острой необходимости вмешательства. Об этом Москве 24 сказал врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог и научный журналист Алексей Водовозов.

В качестве примера он привел случай, когда пациенту необходимо удалить камни из уже не функционирующего желчного пузыря, которые могут встать в протоке и вызвать закрытие просвета.

"Что касается пластической хирургии, если она выполняется по показаниям, например реконструктивная – когда у человека что-то утеряно, искажено или пострадало в связи с травмой, ранением, болезнью, – здесь польза идет на первом месте. Но если это "я хочу, сделайте мне", польза крайне сомнительна. Получается, что в лучшем случае это психологическое благополучие, но в итоге редко кто доволен результатом. И чем чаще процедуры, тем больше накопительный эффект от некоторых рисков, скажем, от того же наркоза, потому что это, мягко говоря, неполезно", – сказал он.

По словам специалиста, перед операцией с пациентом проводится беседа, он подписывает информированное согласие, где перечислено, чем может закончиться вмешательство.

"Например, он может просто не выйти из наркоза, о чем говорят прямо. Несмотря на то что сегодняшние анестетики короткого действия и могут находиться в организме минимальное количество времени, это все равно довольно сильное и грубое вмешательство", – подчеркнул эксперт.





Алексей Водовозов врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог и научный журналист Дальше – хирургические осложнения. Понятно, что и асептика существует, и антисептика, поэтому риски минимальны, но не нулевые. Часто в новостях можно увидеть, что человек перенес косметическую операцию и, например, швы не срослись, идет гноение, отторжение, искажение.

Кроме того, не исключены анафилактические реакции на лекарства – как на наркоз, так и на любые препараты для подготовки к операции, реабилитации или профилактики осложнений.

"Любое из них может вызвать анафилактический шок. Понятно, что человек находится в стационаре, там есть противошоковые укладки, врачи прекрасно все знают и человека вытащат – хватит буквально инъекции адреналина. Но тем не менее это неотложное, тяжелое состояние", – пояснил терапевт.

Также он призвал помнить о реабилитации: на то, чтобы части тела стали функциональными, требуется время. Также существует риск задеть нерв, из-за чего участок кожи потеряет чувствительность. Кроме того, при операции на лице может возникнуть амимия – невозможность управлять мимической мускулатурой частично или даже полностью.

"Факторов риска невероятное количество, поэтому хирургам важно взвешивать за и против. На сегодняшний день, например, просто так оперировать тот же аппендицит не будут. Есть методики, которые позволяют вести его исключительно при помощи антибиотиков, есть полостные промывания. Наука ушла очень далеко вперед", – сказал он.

Кроме того, появились минимально инвазивные операции: вместо того чтобы удалять, например, желчный пузырь через разрез, сейчас это делают лапароскопически – через проколы.

"В случае с пластической хирургией неочевидная польза обменивается на очень очевидный и вполне вероятный вред", – резюмировал Водовозов.

Декольте под новое платье

Зависимость от пластических операций не всегда связана с тем, что человек считает себя некрасивым, рассказал Москве 24 клинический психолог Станислав Самбурский.

"Зачастую люди видят себя прекрасными и получают от этого удовольствие, но им всегда хочется большего. Был случай, когда пластический хирург направил ко мне пациентку, которая хотела третий раз за год менять форму груди. Причем проблема была не в том, что грудь неудачная, а в том, что она купила новое платье, которое сейчас в тренде, и под него нужна другая форма, чтобы декольте не соскальзывало", – поделился он историей из личной практики.





Станислав Самбурский клинический психолог Вдумайтесь: раньше платье подбирали под фигуру, а теперь наоборот. И эта клиентка не заперлась дома, она поехала в Майами – человеку важно производить впечатление не только тем, как он выглядит, но и где появляется.

В то же время порой людей на операции толкает и низкая самооценка. Человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться, производить новый эффект даже на знакомых.

"Потом окружающие снова привыкают, сам человек тоже и хочет придумать что-то еще. С татуировками такая же история. Проблема в том, что, когда тело превращается в бесконечный проект по улучшению, нет какой-то окончательной версии желаемого. Есть люди, которые мучительно переживают, как выглядят: кому-то кажется, что нос большой или губы не такие. У них есть понимание, что, если это исправить, жизнь будет лучше. Но проблема в том, что они исправляют один недостаток и тут же находят другой", – подчеркнул специалист.

По его словам, пластическая операция на какое-то время снимает психологическое напряжение. Особенно пока идет процесс заживления, принимаются обезболивающие препараты: внимание притушено, фокус идет на физическое состояние.

"Плюс какое-то время радостно от перемен. То есть сначала больно, потом положительные эмоции, затем облегчение, и мозг запоминает этот способ решения проблемы. В следующий раз, когда что-то перестанет устраивать, снова появится мысль об операции", – добавил он.

Однако самым опасным является то, что постепенно развивается потеря способности принимать свое тело без очередных изменений. При этом зависимый от внешних оценок человек чаще всего сравнивает себя с другими, а не с собой, поэтому готов на вмешательство и боль, только чтобы стать лучше кого-то.





Станислав Самбурский клинический психолог Но это все равно перестанет его удовлетворять через какое-то время, потому что человеку, который попал в эту петлю, гораздо проще решиться на очередную операцию, чем смириться, что он сегодня выглядит недостаточно эффектно. Поэтому я бы не оценивал проблему исключительно количеством вмешательств: кто-то может сделать пять по разным причинам и быть вполне довольным собой, а кто-то сделал первую операцию и уже планирует следующие, потому что результат ему не понравился.

Если человек все время недоволен собой и ищет изъяны в собственной внешности, эксперт порекомендовал обратиться к психологу. Постоянные изменения ради других – бесперспективный путь, заключил Самбурский.

