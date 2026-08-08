Мэр Москвы
Собянин: семь БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны
08.08 23:46
Четыре человека пострадали при падении лифта с четвертого этажа в Махачкале
происшествиярегионы
08.08 23:20
Домодедово начал обслуживать рейсы по согласованию
транспортгород
08.08 23:10
Исторический фестиваль состоялся в Перовском парке
фестивалигород
08.08 22:57
Два ребенка спасены при пожаре в больнице Подольска
происшествияпожар
08.08 22:43
Подросток на авто сбил пешехода в Нижнем Тагиле
происшествияДТПрегионы
08.08 22:20
Дмитриев заявил, что ЕС спровоцировал энергетический кризис отказом от российского газа
политикаэкономика
08.08 21:52
Егор Громадский завоевал золото чемпионата Европы по современному пятиборью
спорт
08.08 21:31
Средства ПВО сбили 360 украинских БПЛА над Россией за день
08.08 21:18
Турция передала сторонам украинского конфликта предложение о моратории на военные действия
политика
08.08 20:57
Wildberries возьмет на себя упаковку товаров для поддержки продавцов
экономикабизнес
08.08 20:28
Суд изменил меру пресечения фигурантам дела о мошенничестве с "Облкоммунэнерго"
судыпроисшествиярегионы
08.08 20:09
Три человека пострадали при опрокидывании машины в подмосковном Рошале
происшествияДТП
08.08 19:50
В Хорватии при столкновении поездов пострадали 19 человек
происшествияза рубежом
08.08 19:35
Жители района Щукино отметили День физкультурника на стадионе "Курчатовец"
спортгород
08.08 19:33
Суд оставил под арестом Rolls-Royce блогера Лерчек до исполнения приговора
судышоу-бизнес
08.08 19:13
Летний этап всероссийской переписи воробьев стартовал в Москве
животныеобществогород
08.08 19:00
13 и 14 августа станут самыми холодными днями в Москве на неделе
обществопогодагород
08.08 18:52
Двое детей утонули в пруду в Дагестане
08.08 18:42
Сын Байдена сообщил об ухудшении его здоровья
политиказа рубежом
08.08 18:32
Пропавшую при сплаве в Красноярском крае семью нашли
08.08 18:19
Беспилотник взорвался около границы Болгарии и Румынии
08.08 18:16
ВС РФ поразили два сухогруза в порту Николаев и в акватории Черного моря
08.08 17:56
Фельдшер и водитель скорой ранены при атаке БПЛА в Херсонской области
08.08 17:55
Овечкин по окончании игровой карьеры вернется в Москву
08.08 17:41
Пропавшая 17-летняя девушка из Пскова обнаружена мертвой
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Инопланетное оружие: откуда взялась ракета на Марсе
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