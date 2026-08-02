Правительство Армении ушло в отставку

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал решение об отставке действующего правительства республики. Документ направлен на подпись президенту страны Ваагну Хачатуряну.

Премьер пояснил, что в соответствии со статьей 158 Конституции в день первой сессии парламента нового созыва кабинет министров направляет прошение об отставке главе государства. Последний, в свою очередь, обязан принять отставку.

При этом члены правительства продолжают выполнять свои обязанности до формирования нового состава.

Конституция Армении также предусматривает, что после начала полномочий новоизбранного Национального собрания президент немедленно назначает премьер-министром кандидата, представленного парламентским большинством. Таким образом, действующий премьер Пашинян вновь возглавит кабмин.

Новый кабинет министров должен быть сформирован в течение 15 дней после назначения премьер-министра. При этом сам премьер в пятидневный срок после назначения предлагает президенту кандидатуры вице-премьеров и министров. Президент в трехдневный срок либо утверждает их, либо обращается в Конституционный суд.

В начале июня в Армении состоялись парламентские выборы, завершившиеся при явке 58,97%. Всего в мероприятии приняли участие 18 фракций и партийных блоков, включая партию Пашиняна "Гражданский договор", блок "Сильная Армения" российского предпринимателя Самвела Карапетяна, блок "Армения", сформированный экс-президентом республики Робертом Кочаряном, партию "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна и фракцию "Крылья единства" экс-омбудсмена Армана Татояна.

По итогам голосования победителем оказался "Гражданский договор". Фракция получила 726 819 голосов (49,746%).