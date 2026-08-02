Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 августа, 13:10

Происшествия

Число жертв аномальной жары в Южной Корее выросло до 13

Фото: 123RF.com/paylessimages

Число погибших от последствий экстремальной жары в Южной Корее с начала сезона достигло 13 человек. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).

По данным организации, с 15 мая по 31 июля в стране зарегистрировали 1 781 случай тепловых заболеваний, из них 13 – с летальным исходом.

На фоне продолжающейся жары по всей стране происходят несчастные случаи. В субботу, 1 августа, мужчина около 50 лет потерял сознание во время восхождения на гору Чхоннянсан в уезде Понхва. Его доставили в больницу вертолетом в состоянии остановки сердца.

В свою очередь, на крупнейшем в стране музыкальном фестивале Pentaport Rock Festival 31 июля шесть человек госпитализировали с тепловым обмороком или тепловыми судорогами. В уезде Ендон мужчину около 50 лет нашли мертвым в автомобиле. Полиция полагает, что он уснул в закрытой машине и скончался от теплового удара.

По данным Корейского метеорологического управления, в воскресенье, 2 августа, температура воздуха в Янсане достигла 42,5 градуса, обновив абсолютный рекорд максимальной температуры, зарегистрированный в Южной Корее. В Кенчжу воздух прогрелся до 40,3, в районе Киге города Пхохан – до 39,7.

Аномально жаркая погода фиксируется и в Европе. С начала лета в некоторых странах столбики термометров превысили 40 градусов. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), только за одну неделю в июне в Европе скончались свыше 1,3 тысячи человек.

Отмечалось, что жилые дома, рабочие места и школы не были рассчитаны на такие температуры. Кроме того, из-за аномальной жары во Франции начались лесные пожары. По данным на июль, число эвакуированных людей из-за пожаров на юго-западе государства достигло 220 тысяч.

Читайте также


происшествияза рубежом

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика