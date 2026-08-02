Число жертв аномальной жары в Южной Корее выросло до 13

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Число погибших от последствий экстремальной жары в Южной Корее с начала сезона достигло 13 человек. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).

По данным организации, с 15 мая по 31 июля в стране зарегистрировали 1 781 случай тепловых заболеваний, из них 13 – с летальным исходом.

На фоне продолжающейся жары по всей стране происходят несчастные случаи. В субботу, 1 августа, мужчина около 50 лет потерял сознание во время восхождения на гору Чхоннянсан в уезде Понхва. Его доставили в больницу вертолетом в состоянии остановки сердца.

В свою очередь, на крупнейшем в стране музыкальном фестивале Pentaport Rock Festival 31 июля шесть человек госпитализировали с тепловым обмороком или тепловыми судорогами. В уезде Ендон мужчину около 50 лет нашли мертвым в автомобиле. Полиция полагает, что он уснул в закрытой машине и скончался от теплового удара.

По данным Корейского метеорологического управления, в воскресенье, 2 августа, температура воздуха в Янсане достигла 42,5 градуса, обновив абсолютный рекорд максимальной температуры, зарегистрированный в Южной Корее. В Кенчжу воздух прогрелся до 40,3, в районе Киге города Пхохан – до 39,7.

Аномально жаркая погода фиксируется и в Европе. С начала лета в некоторых странах столбики термометров превысили 40 градусов. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), только за одну неделю в июне в Европе скончались свыше 1,3 тысячи человек.

Отмечалось, что жилые дома, рабочие места и школы не были рассчитаны на такие температуры. Кроме того, из-за аномальной жары во Франции начались лесные пожары. По данным на июль, число эвакуированных людей из-за пожаров на юго-западе государства достигло 220 тысяч.