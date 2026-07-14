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14 июля, 18:46

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SZ: в Мюнхене ограничили потребление питьевой воды из-за засухи

Власти Мюнхена ввели ограничения на использование воды из-за засухи

Фото: depositphotos/andrei_77

Власти Мюнхена ввели запрет на использование питьевой воды в определенных целях из-за долгой засухи и возможной угрозы дефицита. Об этом пишет газета Süddeutsche Zeitung (SZ).

Теперь запрещается наполнять частные бассейны или резервуары для купания. В период с 09:00 по 19:00 не разрешено поливать сады. Исключение касается кладбищ и сельскохозяйственных угодий.

Полив частных газонов и других зеленых насаждений тоже подпал под запрет. Однако данное требование не действует на спортивные площадки. Мыть машины вне специальных моек тоже нельзя.

Такое распоряжение выпустил 14 июля департамент по вопросам климата. Ограничения будут действовать по крайней мере до 1 августа. Если засуха не отступит, меры продлят.

Многолетние показатели потребления воды составляют в городе от 300 до 350 миллионов литров в сутки. В конце июня появилась информация, что данный показатель превышал 400 миллионов литров в день.

Власти Мюнхена несколько недель назад отключили ряд фонтанов, перестали очищать фасады зданий и мыть муниципальный автопарк. Мюнхенцев еще тогда призвали экономить воду. Например, мыться по возможности в душе, а не ванне, не поливать сады, не наполнять бассейны.

Европа со второй половины июня переживает аномальную жару. В некоторых странах столбики термометров превысили 40 градусов. В частности, речь идет о Чехии.

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