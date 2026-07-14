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14 июля, 21:59

Происшествия

В Петербурге задержали руферов, которые забрались на крышу Зимнего дворца

Фото: MAX/"Росгвардия. Северо-Западный округ"

В Санкт-Петербурге задержали руферов, забравшихся на крышу Зимнего дворца. Об этом сообщило региональное управление Росгвардии в MAX.

Инцидент произошел ранним утром 14 июля. Сотрудник службы безопасности Государственного Эрмитажа сообщил о нарушителях, замеченных на крыше здания. После этого охрана музея оперативно выставила дополнительные посты на возможных путях спуска руферов.

Прибывшие сотрудники Росгвардии вместе с работниками службы безопасности музея задержали злоумышленников. Одного из них доставили в 78-й отдел полиции, второго направили в городскую больницу прибывшей на место скорой помощью из-за жалоб на плохое самочувствие.

Ранее полицейские в Париже задержали мужчину, который забрался на Эйфелеву башню и вывесил там флаг США. Уточнялось, что нарушитель добрался до третьего уровня башни. В итоге его поместили под стражу.

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