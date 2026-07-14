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14 июля, 23:57

Наука

Глава NASA заявил, что США планируют продолжать сотрудничество с РФ по космосу

Фото: roscosmos.ru

Соединенные Штаты намерены поддерживать космическое партнерство с Россией максимально долго. Об этом заявил руководитель NASA Джаред Айзекман на пресс-конференции, посвященной успешной стыковке пилотируемого корабля "Союз МС-29" с Международной космической станцией.

Айзекман подчеркнул, что Вашингтон планирует придерживаться этой линии столько, сколько будет возможно. Он также назвал МКС ярким примером эффективного взаимодействия двух стран.

Глава NASA отметил, что именно благодаря такой кооперации удается поддерживать непрерывное присутствие как российских, так и американских специалистов на орбите.

Ранее кабмин РФ одобрил переговоры "Роскосмоса" и NASA по поводу четвертого дополнения к соглашению о перекрестных полетах на МКС. В документе правительства сообщается, что предложение российской корпорации о проведении переговоров было согласовано с МИД РФ и другими заинтересованными федеральными ведомствами.

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