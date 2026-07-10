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10 июля, 15:48

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Терапевт Чернышова: отказ от отпуска грозит гастритом, язвой и депрессией

Сигнал о помощи: чем отказ от отпуска угрожает здоровью

Россияне стали чаще терять сознание из-за отказа от отпусков, утверждают врачи. Почему это происходит и чем еще грозит отсутствие перерыва в работе, разбиралась Москва 24.

"Как эпидемия"

Фото: depositphotos/Dmyrto_Z

Россияне стали чаще жаловаться на обмороки из-за хронической усталости и отказа от летнего отдыха, сообщает Life.ru со ссылкой на невролога Рустема Гайфутдинова.

По его словам, наиболее распространены нейрогенные (вазовагальные) обмороки, которые фиксируются примерно в 60% случаев. Их вызывают стрессовые ситуации, духота в помещениях и внезапное изменение положения тела.

Причина простая – люди перестали ходить в отпуска, а если и ходят, то не отдыхают. Многие ищут себе вторую, третью работу, подработку и также занимаются семьей. Организм просто не выдерживает такой нагрузки, и человек внезапно теряет сознание посреди дня. В последние месяцы это очень частая история – это и вправду волна, как эпидемия.
Рустем Гайфутдинов
невролог

Особенно подвержены таким проблемам люди со слабым тонусом симпатической нервной системы. При этом врач пояснил, что ключевую роль в подобных ситуациях играет переутомление: при хроническом недосыпе, постоянной переработке и накопленном стрессе нервная система дает сбой. Результатом могут быть мигрени, эмоциональные срывы или "психосоматические" обмороки, связанные с нарушением работы сосудов.

Вместе с тем Гайфутдинов подчеркнул, что такие состояния далеко не безопасны. Порядка 10% обмороков в течение года могут привести к серьезным последствиям, включая смерть. Однако, если точно известно, что состояние возникло на фоне духоты, переутомления или резкого подъема со стула, врач посоветовал попробовать тонизирующие травы, кофеин и контрастный душ. Также важно нормализовать режим сна.

Ранее нейропсихолог Наталья Наумова отметила, что для качественного восстановления необходим отпуск длиной в месяц. В начале отдыха важно полностью расслабиться: высыпаться, общаться с семьей, уделять внимание телу, в том числе с помощью спа-процедур. Только по прошествии полутора недель такого режима приходит интерес к чему-либо активному. А значит, на этот период можно планировать путешествия, рассказала эксперт.

Первая помощь

Фото: 123RF.com/vadimgozhda

Врач-терапевт Надежда Чернышова подтвердила в разговоре с Москвой 24, что внезапная потеря сознания возможна при сильном переутомлении. Однако это состояние способно развиваться вместе с рядом других факторов, в числе которых – климатические условия: внезапная жара, резкое падение атмосферного давления или магнитные бури.

Кроме того, на самочувствие влияет неполноценное питание – строгая диета, пропуск приема пищи (что иногда случается у трудоголиков) или избыточное употребление кофе, отметила эксперт.

Еще обморок может произойти при резком подъеме из положения сидя, особенно у гипотоников, когда кровь недостаточно быстро приливает к голове, а также при падении уровня сахара. В целом предобморочное состояние можно распознать по ряду симптомов: легкое головокружение, чувство неясности в голове, неуверенность в восприятии, ощущение нехватки воздуха, потливость, учащенное сердцебиение (особенно при падении уровня сахара).
Надежда Чернышова
врач-терапевт

Специалист объяснила, что эти признаки способны появиться как за несколько минут до потери сознания, так и внезапно, например во время резкого подъема с места в офисе. При постепенном развитии состояния сначала возникают слабость и головокружение, затем потемнение в глазах, тошнота, холодный пот и нехватка воздуха.

"Кратковременные обмороки обычно длятся до двух минут: если состояние продолжается дольше, это повод насторожиться. В таких случаях все может быть связано с сердечно-сосудистыми нарушениями и неврологическими проблемами", – подчеркнула врач.

При потере сознания необходимо вызвать скорую помощь, поскольку определить причину без обследования невозможно. Специалисты измерят сахар и давление, а также проверят другие возможные факторы.

"До приезда медиков пострадавшего следует уложить с приподнятыми ногами, чтобы обеспечить приток крови к голове. Важно расстегнуть сдавливающие элементы одежды: у мужчин – верхнюю пуговицу рубашки, галстук и ремень; у женщин – тугую юбку или другие стесняющие части туалета", – отметила эксперт.

В жару Чернышова посоветовала положить на лоб салфетку, смоченную прохладной водой. Также, по ее словам, следует поить человека только чистой водой. Сладкие газировки и соки противопоказаны, так как причиной обморока может являться диабет.

Вместе с тем эксперт предостерегла от использования нашатырного спирта – он будет раздражать слизистую.

Если человек потерял сознание в одиночестве, приходя в себя, ему следует лечь на спину и поднять ноги выше уровня головы, чтобы улучшить кровоток. Если это невозможно (например, в офисе), нужно сесть и опустить голову ниже колен. Важно обеспечить доступ свежего воздуха – открыть окно или выйти на улицу.
Надежда Чернышова
врач-терапевт

Кроме того, можно выполнить изометрические упражнения: сильно скрестить ноги, напрячь мышцы пресса и ягодиц, сжать кисти в кулаки – это рефлекторно повысит давление. Также, чтобы избежать повторного обморока, категорически нельзя резко вставать.

"Надо понимать важную разницу: утомление проходит после отдыха в выходные. Переутомление сохраняется – человек остается вялым и неработоспособным даже после них, и это сигнал к тому, что пора принимать меры", – уточнила специалист.

При этом отказ от отпуска может привести еще и к обострению хронических заболеваний. Среди них гастрит, язвенная болезнь, бронхиальная астма, гипертония или гипотония, перечислила Чернышова.

Более того, на фоне хронического переутомления могут возникать заболевания желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и нервной систем. Причина в том, что организму необходимо время на восстановление. Если лишать его этой возможности, резервы истощаются, и наступает так называемый срыв компенсации.
Надежда Чернышова
врач-терапевт

Еще одним частым и серьезным последствием являются депрессивные эпизоды: состояние, когда человек теряет способность продуктивно работать, может подолгу лежать и смотреть в стену. Также типичными результатами такого поведения становятся тревожные расстройства, отметила эксперт.

"Чтобы понять, связаны ли проблемы со здоровьем с отсутствием отпуска и переутомлением, следует оценить образ жизни. Необходимо нормализовать режим работы, отдыха и сна, проанализировать питание. А именно наличие жестких диет, разбалансированность, чередование голоданий и перееданий", – подчеркнула эксперт.

Кроме того, Чернышова порекомендовала проверить уровень физической нагрузки и достаточность времени для восстановления. В год рекомендуется не менее 21 дня полноценного отдыха. Если после корректировки всех этих факторов состояние не улучшается, значит, причина кроется в другом, и для ее выявления потребуется консультация врача, заключила она.

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Какасьева Александра

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