В Санкт-Петербурге плавучий ресторан наполовину ушел под воду

Фото: epp.genproc.gov.ru

Плавучий ресторан Aquarell Hall частично затонул в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной прокуратуры.

Инцидент произошел в акватории Малой Невы у дома 3 на набережной Макарова. В результате случившегося никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не зафиксировано. Специалисты проводят работы по откачке воды.

"Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации объектов водного транспорта", – сказано в сообщении.

Старший помощник Санкт-Петербургского транспортного прокурора Алина Соболева выехала на место происшествия для координации действий правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что на Телецком озере на Алтае перевернулся паром. ЧП произошло около водопада Чоодор. В момент случившегося пассажиров на борту не было.