10 июля, 17:12Транспорт
Вход и выход на станциях метро рядом с "Лужниками" могут ограничивать 10–11 июля
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Ситуационные ограничения на вход и выход могут вводиться на станциях метро рядом со стадионом "Лужники" в Москве 10 и 11 июля. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
Такие меры связаны с проведением концертов в спорткомплексе.
"На ближайшей к стадиону станции "Спортивная" перед мероприятием южный вестибюль будет работать только для выхода пассажиров, после – только для входа", – уточнили в ведомстве.
Также в районе "Лужников" временно перекрыто движение транспорта. На закрытых участках запрещена и парковка. Меры будут актуальны до окончания мероприятий.