Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

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10 июля, 17:12

Транспорт

Вход и выход на станциях метро рядом с "Лужниками" могут ограничивать 10–11 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ситуационные ограничения на вход и выход могут вводиться на станциях метро рядом со стадионом "Лужники" в Москве 10 и 11 июля. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Такие меры связаны с проведением концертов в спорткомплексе.

"На ближайшей к стадиону станции "Спортивная" перед мероприятием южный вестибюль будет работать только для выхода пассажиров, после – только для входа", – уточнили в ведомстве.

Также в районе "Лужников" временно перекрыто движение транспорта. На закрытых участках запрещена и парковка. Меры будут актуальны до окончания мероприятий.

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