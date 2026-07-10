Экономист Остапкович допустил снижение ключевой ставки на 0,25% в июле 2026 года

Возможности для снижения уровня ключевой ставки существенно сократились, рассказали в Банке России. Что будет с показателем в этих условиях и как это повлияет на жизнь россиян, разбиралась Москва 24.
Смена курса?
Пространство для дальнейшего смягчения ключевой ставки серьезно уменьшилось, рассказали в Банке России. В новом обзоре регулятора сказано, что в среднесрочной перспективе проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными факторами.
В июне ЦБ снизил ставку до 14,25% годовых с 14,5%, сославшись на небольшое замедление инфляции, однако она все еще остается выше целевых ориентиров. Очередное заседание по этой теме намечено на 24 июля.
Научный руководитель центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в разговоре с Москвой 24 напомнил, что Банк России – главный регулятор текущей и ожидаемой инфляции в стране.
"Если он заявляет, что пространство для снижения ключевой ставки сократилось, значит, так оно и есть – там работает большой аналитический аппарат, который отслеживает все индикаторы, влияющие на инфляцию", – уточнил эксперт.
Консенсус-прогноз по этому вопросу он оценил примерно в 50 на 50. По его мнению, на ближайшем заседании ЦБ может остановить процесс снижения ставки, оставив ее без изменений, что стало бы наиболее консервативным вариантом. Однако есть и позитивный сценарий – продолжение снижения, но такими же низкими темпами, как и предыдущий шаг. То есть на 0,25%, чтобы не смущать экономику и показывать, что тенденция к уменьшению остается основным трендом.
Что касается воздействия снижения ставки на российскую экономику за последние полгода, по мнению экономиста, это вопрос диалектический.
"Психологически оно влияет положительно – предприниматели видят, что идет понижение, и готовятся к возможному инвестированию, так как ситуация означает, что деньги станут дешевле. А инвестирование всегда дает рост, прибыль и большее налогообложение", – отметил Остапкович.
В то же время рентабельность в экономике в среднем составляет около 11%. С учетом этого фактора, пока ключевая ставка не опустится примерно до 10%, а лучше до 9%, серьезной инвестиционной и модернизационной активности предприятий ждать не стоит, резюмировал эксперт.
Новые вводные?
Ранние прогнозы ЦБ корректируются, поскольку добавилось большое количество проинфляционных рисков, обратил внимание в беседе с Москвой 24 экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.
Специалист отметил, что на 24 июля анонсирован пересмотр инфляционного прогноза на 2026 год. Пока он составляет 4,5–5,5%, но события в экономике заставляют многих финансовых аналитиков предполагать, что на ближайшем заседании ЦБ может взять паузу в снижении ключевой ставки.
По его словам, устойчивая инфляция – без учета продовольствия, энергоносителей и других разовых факторов – замедляется, но все равно остается выше целевого уровня в 4%. А именно в интервале между 4 и 5% с близостью к верхней границе.
"А вот разовые факторы за последнюю неделю усилили свое значение. Первое – цены на топливо растут: последний недельный шаг составил 2,1% по бензину и 3,4% по дизелю. Меры правительства комплексны и, видимо, будут результативны, но устойчивую динамику увидим только ближе к середине последней декады июля, а более выраженная тенденция проявится в августе", – добавил Масленников.
В то же время курс рубля сейчас находится в колебательном контуре – до конца следующей недели он, скорее всего, останется в коридоре 75–80 рублей за доллар, уточнил эксперт.
К этому добавляется ситуация на нефтяном рынке: цены немного подросли, но тенденция до конца года, по мнению экономиста, – стабилизация марки Brent на уровне 80–82 долларов за баррель, а Urals – около 60.
"Это комфортно для бюджета, но с учетом того, что за полугодие недополучено около четверти нефтегазовых доходов, давление на бюджетный дефицит и курс рубля сохраняется. В такой композиции факторов, скорее всего, ЦБ на июльском заседании с вероятностью 60% сохранит ключевую ставку на текущем уровне, а с вероятностью 40% – снизит на 25 базисных пунктов", – предположил эксперт.
По его оценке, на фоне коррекции ключевой ставки в сторону понижения уже сейчас можно увидеть серьезные темпы роста корпоративного и розничного кредитования. Плюс начинает оживать ипотека, в том числе семейная, но отчасти из-за того, что люди форсируют заимствования в преддверии возможного ужесточения ее условий. При этом разрыв между запрошенными и одобренными кредитами уже достиг трети.
"Прогнозы по ключевой ставке к концу года достаточно скромные. При оптимистичном сценарии – в интервале 13–13,5%. Если возникнут резкие геополитические риски или проблемы с внутренней макродинамикой, ставка может оказаться на уровне 13,75–14%", – уточнил экономист.
На данный момент прогноз 13–13,5% к концу года выглядит реалистичным, заключил Масленников.