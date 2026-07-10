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10 июля, 15:33

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Экономист Остапкович допустил снижение ключевой ставки на 0,25% в июле 2026 года

Температура экономики: остался ли маневр для снижения ключевой ставки в РФ

Возможности для снижения уровня ключевой ставки существенно сократились, рассказали в Банке России. Что будет с показателем в этих условиях и как это повлияет на жизнь россиян, разбиралась Москва 24.

Смена курса?

Фото: depositphotos/valphoto

Пространство для дальнейшего смягчения ключевой ставки серьезно уменьшилось, рассказали в Банке России. В новом обзоре регулятора сказано, что в среднесрочной перспективе проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными факторами.

В июне ЦБ снизил ставку до 14,25% годовых с 14,5%, сославшись на небольшое замедление инфляции, однако она все еще остается выше целевых ориентиров. Очередное заседание по этой теме намечено на 24 июля.

Научный руководитель центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в разговоре с Москвой 24 напомнил, что Банк России – главный регулятор текущей и ожидаемой инфляции в стране.

"Если он заявляет, что пространство для снижения ключевой ставки сократилось, значит, так оно и есть – там работает большой аналитический аппарат, который отслеживает все индикаторы, влияющие на инфляцию", – уточнил эксперт.

Консенсус-прогноз по этому вопросу он оценил примерно в 50 на 50. По его мнению, на ближайшем заседании ЦБ может остановить процесс снижения ставки, оставив ее без изменений, что стало бы наиболее консервативным вариантом. Однако есть и позитивный сценарий – продолжение снижения, но такими же низкими темпами, как и предыдущий шаг. То есть на 0,25%, чтобы не смущать экономику и показывать, что тенденция к уменьшению остается основным трендом.

Но есть все основания полагать, что Центробанк временно приостановит движение ставки. Регулятор уже практически дал прогноз на конец года – показатель не опустится ниже 13–13,5%. Недельная инфляция показала приличный рост – 0,31%. Кроме того, добавился фактор с топливными ресурсами, которые лежат в основе всех перевозок товаров.
Георгий Остапкович
научный руководитель центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Что касается воздействия снижения ставки на российскую экономику за последние полгода, по мнению экономиста, это вопрос диалектический.

"Психологически оно влияет положительно – предприниматели видят, что идет понижение, и готовятся к возможному инвестированию, так как ситуация означает, что деньги станут дешевле. А инвестирование всегда дает рост, прибыль и большее налогообложение", – отметил Остапкович.

В то же время рентабельность в экономике в среднем составляет около 11%. С учетом этого фактора, пока ключевая ставка не опустится примерно до 10%, а лучше до 9%, серьезной инвестиционной и модернизационной активности предприятий ждать не стоит, резюмировал эксперт.

Новые вводные?

Фото: depositphotos/mizar_219842

Ранние прогнозы ЦБ корректируются, поскольку добавилось большое количество проинфляционных рисков, обратил внимание в беседе с Москвой 24 экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

Специалист отметил, что на 24 июля анонсирован пересмотр инфляционного прогноза на 2026 год. Пока он составляет 4,5–5,5%, но события в экономике заставляют многих финансовых аналитиков предполагать, что на ближайшем заседании ЦБ может взять паузу в снижении ключевой ставки.

По его словам, устойчивая инфляция – без учета продовольствия, энергоносителей и других разовых факторов – замедляется, но все равно остается выше целевого уровня в 4%. А именно в интервале между 4 и 5% с близостью к верхней границе.

"А вот разовые факторы за последнюю неделю усилили свое значение. Первое – цены на топливо растут: последний недельный шаг составил 2,1% по бензину и 3,4% по дизелю. Меры правительства комплексны и, видимо, будут результативны, но устойчивую динамику увидим только ближе к середине последней декады июля, а более выраженная тенденция проявится в августе", – добавил Масленников.

В то же время курс рубля сейчас находится в колебательном контуре – до конца следующей недели он, скорее всего, останется в коридоре 75–80 рублей за доллар, уточнил эксперт.

Для роста цен это носит нейтральный характер. Но фактор стоимости топлива остается серьезным. Кроме того, не снижаются инфляционные риски со стороны бюджета. Дефицит по итогам полугодия составил 2,5% ВВП при плановом нормативе 1,6%. За июнь дефицит сократился с 6 до 5,7 триллиона рублей, но он все равно существенно вырос по сравнению с планом, что уменьшает возможности для снижения ключевой ставки.
Никита Масленников
экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий

К этому добавляется ситуация на нефтяном рынке: цены немного подросли, но тенденция до конца года, по мнению экономиста, – стабилизация марки Brent на уровне 80–82 долларов за баррель, а Urals – около 60.

"Это комфортно для бюджета, но с учетом того, что за полугодие недополучено около четверти нефтегазовых доходов, давление на бюджетный дефицит и курс рубля сохраняется. В такой композиции факторов, скорее всего, ЦБ на июльском заседании с вероятностью 60% сохранит ключевую ставку на текущем уровне, а с вероятностью 40% – снизит на 25 базисных пунктов", – предположил эксперт.

По его оценке, на фоне коррекции ключевой ставки в сторону понижения уже сейчас можно увидеть серьезные темпы роста корпоративного и розничного кредитования. Плюс начинает оживать ипотека, в том числе семейная, но отчасти из-за того, что люди форсируют заимствования в преддверии возможного ужесточения ее условий. При этом разрыв между запрошенными и одобренными кредитами уже достиг трети.

"Прогнозы по ключевой ставке к концу года достаточно скромные. При оптимистичном сценарии – в интервале 13–13,5%. Если возникнут резкие геополитические риски или проблемы с внутренней макродинамикой, ставка может оказаться на уровне 13,75–14%", – уточнил экономист.

На данный момент прогноз 13–13,5% к концу года выглядит реалистичным, заключил Масленников.

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Веткина Анастасия

экономикаистории

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