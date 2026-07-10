Эксперт Позднякова: мощные осадки от "Бернадетт" ожидаются на западе Московского региона

Грозы, сильные порывы ветра и, возможно, град принесет в Московский регион циклон, надвигающийся из Калининградской области, предупредили эксперты. Чего ожидать жителям города в ближайшие дни и когда в столицу вернется тепло – в нашем материале.

Ненастье из Калининграда

Фото: РИА Новости/Александр Подгорчук

Мощный циклон "Бернадетт" движется на Москву из Калининградской области: его снимки показал "Роскосмос" 9 июля. Накануне шторм принес в регион сильный ветер, грозы и ливни, а также волны высотой до 5 метров. Областное ГУ МЧС сообщило о падении более 100 деревьев, которые повредили 14 автомобилей и кровлю частного жилого дома. Также было нарушено электроснабжение в ряде населенных пунктов.

В Московском регионе сильный дождь с грозой прогнозируется уже после 15:00 10 июля. По данным синоптиков, за три часа может выпасть до 9 литров осадков на квадратный метр.

В связи с надвигающейся непогодой Гидрометцентр объявил в столице желтый уровень опасности: предупреждение действует до вечера субботы, 11 июля. В ночное время ожидаются дожди с грозами, а также мощные порывы ветра, вплоть до 17 метров в секунду.

Городские службы переведены в режим повышенной готовности: аварийно-восстановительные бригады уже находятся на круглосуточном дежурстве, а в местах возможного скопления воды размещена специальная техника. Помимо этого, идут работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев. Также принимаются меры по защите от ветра зданий, объектов транспорта и торговли, а также строительных площадок. Электросетевым организациям поручили привести в готовность источники аварийного питания.



из сообщения комплекса городского хозяйства Просим горожан быть внимательными в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения.

Мощный циклон "Бернадетт" движется на столицу

Как рассказала Москве 24 ведущий специалист "Метеоновостей" Татьяна Позднякова, непогода, которая пришла в западный регион страны, была связана с центром молодого циклона, находившегося практически над областью. Поэтому там были наибольшие градиенты атмосферного давления и ветер усиливался местами до 24 метров в секунду.

"При этом значительное количество выпавших осадков не совсем характерно для Калининграда – редко, когда именно центром циклоны выходят на эту область. Это, скорее всего, компенсация той жары, которая была в конце июня", – пояснила метеоролог.

По ее словам, циклон уже пришел в Белоруссию, но потом вернется и останется практически над северо-западом европейской территории, Прибалтикой.





Татьяна Позднякова ведущий специалист "Метеоновостей" В Московском регионе погода будет ненастная 10 июля из-за того, что холодный атмосферный фронт от циклона находится далеко от его центра и сейчас тянется практически с севера на юг по западу области. Во второй половине дня ожидается обострение, облачность будет развиваться до значительных высот, что дает вероятность образования грозовых и даже градовых ячеек.

В прогнозе на 10-е число также вероятны град, гроза и порывы ветра до 17 метров в секунду. Однако эксперт назвала это типичным летним июльским состоянием погоды при прохождении фронтов.

"Зона наиболее интенсивных осадков заденет западную половину столичного региона. На этом активное влияние этого циклона начнет ослабевать", – заключила Позднякова.

"Порадовать пока нечем"

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин в беседе с Москвой 24 отметил, что в столичном регионе 10 и 11 июля еще сохранится теплая погода.

"Сегодня воздушные массы прогреются до 23–28 градусов, а завтра столбики термометров покажут 21–26. Несмотря на высокие температурные показатели, в оба дня прогнозируются кратковременные дожди и грозы. При этом в субботу вероятность грозового положения и интенсивность дождей окажутся более выраженными", – предупредил синоптик.

Он добавил, что в периоды между грозами скорость восточного ветра составит 6–11 метров в секунду, но возможны и порывистые усиления до 19 метров.





Александр Ильин синоптик прогностического центра "Метео" В воскресенье обстановка изменится из-за прохождения холодного атмосферного фронта: осадки и грозы ожидаются на протяжении всех суток, как в ночные, так и в дневные часы. Направление ветра сменится на северное со скоростью 6–11 метров в секунду с локальными порывами до 15.

В ночь с пятницы на субботу, а также в ночь на воскресенье, 12 июля, температура воздуха составит от 16 до 19 градусов. В течение выходных в отдельных районах сильные дожди могут принести от 20 до 50 миллиметров осадков. В городских условиях такие ливни способны привести к локальным подтоплениям, подчеркнул эксперт.

"В начале следующей недели синоптикам пока нечем порадовать жителей столицы. В понедельник и вторник дневная температура воздуха будет колебаться в границах от плюс 19 до плюс 25, а в ночные часы похолодает до плюс 10–15 градусов, при этом дождливая погода продолжится", – сказал он.

Температура начнет расти начиная со среды. Тогда стоит ожидать показателей до плюс 23–28 градусов, однако дожди никуда не исчезнут, заключил Ильин.