Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

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10 июля, 15:46

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Эксперт Позднякова: мощные осадки от "Бернадетт" ожидаются на западе Московского региона

Под влиянием циклона: чего ждать от надвигающейся на столицу "Бернадетт"

Грозы, сильные порывы ветра и, возможно, град принесет в Московский регион циклон, надвигающийся из Калининградской области, предупредили эксперты. Чего ожидать жителям города в ближайшие дни и когда в столицу вернется тепло – в нашем материале.

Ненастье из Калининграда

Фото: РИА Новости/Александр Подгорчук

Мощный циклон "Бернадетт" движется на Москву из Калининградской области: его снимки показал "Роскосмос" 9 июля. Накануне шторм принес в регион сильный ветер, грозы и ливни, а также волны высотой до 5 метров. Областное ГУ МЧС сообщило о падении более 100 деревьев, которые повредили 14 автомобилей и кровлю частного жилого дома. Также было нарушено электроснабжение в ряде населенных пунктов.

В Московском регионе сильный дождь с грозой прогнозируется уже после 15:00 10 июля. По данным синоптиков, за три часа может выпасть до 9 литров осадков на квадратный метр.

В связи с надвигающейся непогодой Гидрометцентр объявил в столице желтый уровень опасности: предупреждение действует до вечера субботы, 11 июля. В ночное время ожидаются дожди с грозами, а также мощные порывы ветра, вплоть до 17 метров в секунду.

Городские службы переведены в режим повышенной готовности: аварийно-восстановительные бригады уже находятся на круглосуточном дежурстве, а в местах возможного скопления воды размещена специальная техника. Помимо этого, идут работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев. Также принимаются меры по защите от ветра зданий, объектов транспорта и торговли, а также строительных площадок. Электросетевым организациям поручили привести в готовность источники аварийного питания.

Просим горожан быть внимательными в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения.
из сообщения комплекса городского хозяйства

Мощный циклон "Бернадетт" движется на столицу

Как рассказала Москве 24 ведущий специалист "Метеоновостей" Татьяна Позднякова, непогода, которая пришла в западный регион страны, была связана с центром молодого циклона, находившегося практически над областью. Поэтому там были наибольшие градиенты атмосферного давления и ветер усиливался местами до 24 метров в секунду.

"При этом значительное количество выпавших осадков не совсем характерно для Калининграда – редко, когда именно центром циклоны выходят на эту область. Это, скорее всего, компенсация той жары, которая была в конце июня", – пояснила метеоролог.

По ее словам, циклон уже пришел в Белоруссию, но потом вернется и останется практически над северо-западом европейской территории, Прибалтикой.

В Московском регионе погода будет ненастная 10 июля из-за того, что холодный атмосферный фронт от циклона находится далеко от его центра и сейчас тянется практически с севера на юг по западу области. Во второй половине дня ожидается обострение, облачность будет развиваться до значительных высот, что дает вероятность образования грозовых и даже градовых ячеек.
Татьяна Позднякова
ведущий специалист "Метеоновостей"

В прогнозе на 10-е число также вероятны град, гроза и порывы ветра до 17 метров в секунду. Однако эксперт назвала это типичным летним июльским состоянием погоды при прохождении фронтов.

"Зона наиболее интенсивных осадков заденет западную половину столичного региона. На этом активное влияние этого циклона начнет ослабевать", – заключила Позднякова.

"Порадовать пока нечем"

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин в беседе с Москвой 24 отметил, что в столичном регионе 10 и 11 июля еще сохранится теплая погода.

"Сегодня воздушные массы прогреются до 23–28 градусов, а завтра столбики термометров покажут 21–26. Несмотря на высокие температурные показатели, в оба дня прогнозируются кратковременные дожди и грозы. При этом в субботу вероятность грозового положения и интенсивность дождей окажутся более выраженными", – предупредил синоптик.

Он добавил, что в периоды между грозами скорость восточного ветра составит 6–11 метров в секунду, но возможны и порывистые усиления до 19 метров.

В воскресенье обстановка изменится из-за прохождения холодного атмосферного фронта: осадки и грозы ожидаются на протяжении всех суток, как в ночные, так и в дневные часы. Направление ветра сменится на северное со скоростью 6–11 метров в секунду с локальными порывами до 15.
Александр Ильин
синоптик прогностического центра "Метео"

В ночь с пятницы на субботу, а также в ночь на воскресенье, 12 июля, температура воздуха составит от 16 до 19 градусов. В течение выходных в отдельных районах сильные дожди могут принести от 20 до 50 миллиметров осадков. В городских условиях такие ливни способны привести к локальным подтоплениям, подчеркнул эксперт.

"В начале следующей недели синоптикам пока нечем порадовать жителей столицы. В понедельник и вторник дневная температура воздуха будет колебаться в границах от плюс 19 до плюс 25, а в ночные часы похолодает до плюс 10–15 градусов, при этом дождливая погода продолжится", – сказал он.

Температура начнет расти начиная со среды. Тогда стоит ожидать показателей до плюс 23–28 градусов, однако дожди никуда не исчезнут, заключил Ильин.

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