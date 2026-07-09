Смерч может возникнуть в Москве 10 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Смерч не исключен в Москве 10 июля. Также в этот день пройдет дождь, предупредил метеоролог, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

"Финал рабочей недели будет более дождливым. На столицу прольется еще до 8–11 литров небесной воды на 1 квадратный метр, грозы, местами град диаметром до 2 сантиметров, есть вероятность появления смерча", – написал он.

Причина этому – холодный фронт, который разделит Московский регион на разные воздушные массы. Утром в пятницу в столице ожидается 14–17 градусов, днем потеплеет до 22–25 градусов. На западе Подмосковья прогнозируется 20–25 градусов, на востоке – 26–31 градус.

В выходные, 11 и 12 июля, в Москве будет дождливо, может выпасть до 35 миллиметров осадков. Ночью будет 15–18 градусов, днем – 21–24 градуса.

"Дожди будут лить до следующей недели. Улучшение погоды и потепление произойдет только во второй половине июля!" – заключил синоптик.

Ранее москвичей также предупредили, что с 03:00 до 21:00 10 июля местами возможны грозы. При этом с 12:00 до 21:00 в отдельных районах ожидаются ливень и град, порывы ветра достигнут 15–20 метров в секунду.