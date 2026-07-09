09 июля, 14:14Транспорт
РЖД запустили голосования по выбору новых "птичьих" названий поездов
Фото: МАХ/"РЖД – Российские железные дороги"
РЖД запустили голосования по выбору новых "птичьих" названий современных электропоездов, сообщили в пресс-службе компании.
Имена нужно будет выбрать для электропоездов ЭП2ДМ/ЭП2Д и ЭП3Д, которые в настоящий момент курсируют на пригородных и межрегиональных маршрутах по всей стране и ежедневно перевозят около миллиона пассажиров.
Например, для ЭП2ДМ/ЭП2Д, который можно встретить в Центральной России, на Северо-Западе, на Урале, в Сибири и Поволжье, предлагаются следующие варианты:
- "Грач";
- "Лазоревка";
- "Скворец";
- "Королек".
Для ЭП3Д, курсирующего от Поволжья, южных регионов России и Северного Кавказа до Дальнего Востока, можно выбрать:
- "Юрок";
- "Зарянка";
- "Щегол";
- "Ремез".
Также для каждого поезда можно предложить свой вариант, однако выбор данных наименований основан на области распространения определенного вида птиц в регионах курсирования составов.
Принять участие в голосовании можно на сайте РЖД. Оно продлится до 16 июля включительно.
"Нам важен каждый голос. Не оставайтесь в стороне – выбирайте названия для составов, которые каждый день встречают вас на платформе и везут домой или на работу", – добавили в компании.
Ранее в столице выбрали название для четырех новых электросудов, которые были произведены на Московской верфи. Их решили назвать в честь исторических местностей и слобод города – "Таганка", "Полянка", "Якиманка" и "Маросейка".