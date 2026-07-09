РЖД запустили голосования по выбору новых "птичьих" названий поездов

Фото: МАХ/"РЖД – Российские железные дороги"

РЖД запустили голосования по выбору новых "птичьих" названий современных электропоездов, сообщили в пресс-службе компании.

Имена нужно будет выбрать для электропоездов ЭП2ДМ/ЭП2Д и ЭП3Д, которые в настоящий момент курсируют на пригородных и межрегиональных маршрутах по всей стране и ежедневно перевозят около миллиона пассажиров.

Например, для ЭП2ДМ/ЭП2Д, который можно встретить в Центральной России, на Северо-Западе, на Урале, в Сибири и Поволжье, предлагаются следующие варианты:

"Грач";

"Лазоревка";

"Скворец";

"Королек".

Для ЭП3Д, курсирующего от Поволжья, южных регионов России и Северного Кавказа до Дальнего Востока, можно выбрать:

"Юрок";

"Зарянка";

"Щегол";

"Ремез".

Также для каждого поезда можно предложить свой вариант, однако выбор данных наименований основан на области распространения определенного вида птиц в регионах курсирования составов.

Принять участие в голосовании можно на сайте РЖД. Оно продлится до 16 июля включительно.

"Нам важен каждый голос. Не оставайтесь в стороне – выбирайте названия для составов, которые каждый день встречают вас на платформе и везут домой или на работу", – добавили в компании.

Ранее в столице выбрали название для четырех новых электросудов, которые были произведены на Московской верфи. Их решили назвать в честь исторических местностей и слобод города – "Таганка", "Полянка", "Якиманка" и "Маросейка".

