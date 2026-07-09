Собянин: школу для двух тысяч учеников построят в Даниловском районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Даниловском районе появится школа, рассчитанная на две тысячи учеников, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Для младших классов и учеников средней школы, а также для старшеклассников будут предусмотрены два отдельных входа, которые будут оформлены с учетом возраста школьников либо декоративными буквами алфавита, либо современной графикой с математическими мотивами.

"Школа станет не просто функциональной, но и визуально понятной, современной и комфортной для детей", – добавил мэр.

Внутри будут оборудованы лабораторно-исследовательские комплексы для изучения естествознания, обеденный зал и медиатека, а также:

четыре спортивных зала, в том числе два трансформируемых;

многофункциональное пространство;

универсальные и специализированные учебные кабинеты.

Для комфортных занятий физкультурой и спортом на прилегающих территориях будет организовано все необходимое. Основные работы будут завершены в 2028 году.

Собянин отметил, что учебное заведение будет востребовано, поскольку его построят в развивающемся жилом квартале на проспекте Андропова. Рядом находится станция "Технопарк", а уже в 2028 году откроется станция "Остров мечты".

Ранее сообщалось, что в столичном районе Южное Бутово появится школа "Ботаника", рассчитанная на 825 учеников. На первом этаже школы будут находиться учебные кабинеты, обеденный зал с пищеблоком и медблок, а на втором и третьем этажах – универсальные и специализированные классы.

