09 июля, 15:04Мэр Москвы
Собянин: школу для двух тысяч учеников построят в Даниловском районе Москвы
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Даниловском районе появится школа, рассчитанная на две тысячи учеников, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.
Для младших классов и учеников средней школы, а также для старшеклассников будут предусмотрены два отдельных входа, которые будут оформлены с учетом возраста школьников либо декоративными буквами алфавита, либо современной графикой с математическими мотивами.
"Школа станет не просто функциональной, но и визуально понятной, современной и комфортной для детей", – добавил мэр.
Внутри будут оборудованы лабораторно-исследовательские комплексы для изучения естествознания, обеденный зал и медиатека, а также:
- четыре спортивных зала, в том числе два трансформируемых;
- многофункциональное пространство;
- универсальные и специализированные учебные кабинеты.
Для комфортных занятий физкультурой и спортом на прилегающих территориях будет организовано все необходимое. Основные работы будут завершены в 2028 году.
Собянин отметил, что учебное заведение будет востребовано, поскольку его построят в развивающемся жилом квартале на проспекте Андропова. Рядом находится станция "Технопарк", а уже в 2028 году откроется станция "Остров мечты".
Ранее сообщалось, что в столичном районе Южное Бутово появится школа "Ботаника", рассчитанная на 825 учеников. На первом этаже школы будут находиться учебные кабинеты, обеденный зал с пищеблоком и медблок, а на втором и третьем этажах – универсальные и специализированные классы.