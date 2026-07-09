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09 июля, 15:37

Спорт

Международный союз современного пятиборья снял санкции со спортсменов из РФ

Фото: 123RF.com/evrenkalinbacak

Международный союз современного пятиборья (UIPM) снял все ограничения с российских спортсменов. Об этом заявил глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев.

"Вот вчера (8 июля 2026 года. – Прим. ред.) волейбольная федерация вернула наши команды на международные старты. Сегодня (9 июля 2026 года. – Прим. ред.), буквально полчаса назад, Международный союз современного пятиборья снял все санкции с российских спортсменов, и этот процесс будет продолжаться", – передает ТАСС слова министра.

Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал снять санкции с атлетов из РФ для участия в международных соревнованиях. При этом россияне должны соответствовать антидопинговым требованиям.

Несмотря на заявление МОК, Международный союз конькобежцев (ISU) и Международный союз биатлонистов (IBU) отказались менять свою позицию по допуску российских спортсменов на турниры.

Спортсмен назвал решение МОК позитивной новостью для российского спорта

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