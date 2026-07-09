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09 июля, 16:36

Происшествия

СК передал в суд дело о попытке теракта в культовом сооружении в Подмосковье

Фото: MAX/"Следком" (Дмитрий Боков включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

Следователи завершили расследование и передали в суд материалы уголовного дела против Дмитрия Бокова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которого подозревают в приготовлении к теракту в культовом сооружении в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба СК.

В СК выяснили, что Боков разделял праворадикальные националистические взгляды и планировал вступить в террористическую организацию, управляемую из-за рубежа. В 2024 году мужчина связался с представителем организации и согласился участвовать в деятельности, угрожающей безопасности РФ.

Он прошел обучение и хранил в двух тайниках в столичном регионе патроны к автомату Калашникова и самодельные зажигательные устройства. При помощи "коктейлей Молотова" Боков планировал совершить массовое убийство в культовом сооружении в Подмосковье.

Преступные действия гражданина были пресечены правоохранителями. В ходе обыска у него также нашли и изъяли мобильные устройства с переписками с его кураторами.

Против Бокова возбудили уголовные дела по статьям 205.5, 205.3, 30 и 205, а также 222 УК РФ ("Участие в террористической организации", "Прохождение обучения в целях террористической деятельности", "Приготовление к террористическому акту" и "Незаконное хранение боеприпасов"). В отношении кураторов и иных причастных лиц уголовное дело выделено в отдельное производство.

Ранее силовики задержали двоих россиян, которые по заданию украинских спецслужб готовили подрыв поезда в Подмосковье. Мужчины забрали из тайника СВУ, провели разведку на железнодорожных путях и подобрали удобное место для подрыва, но сотрудники российских спецслужб пресекли преступление.

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