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09 июля, 16:52

Происшествия

На Украине арестовали сотрудника ГУР по делу об убийстве покушавшейся на Ермолаева женщины

Фото: 123rf.com/profile_9dreamstudio

Суд в Киеве арестовал на два месяца сотрудника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Владислава Реута, которого подозревают в убийстве Анастасии Березовской. Женщина замешана в деле о взрыве в Монако, сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ.

"Реуту отказано в праве внесения залога", – говорится в решении суда.

Вечером 29 июня в Монако произошел мощный взрыв. В результате него пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его спутница Анна Насобина и сын предпринимателя.

В июле стало известно, что труп главной подозреваемой в исполнении взрыва Березовской нашли под Киевом. По подозрению в ее убийстве задержали Реута и его подельника – экс-работника украинских правоохранительных структур. Сотрудник ГУР признался в совершении преступления.

СМИ писали, что Березовская покинула Украину в 2025 году, жила в Германии. Предположительно, после покушения на Ермолаева уехала с сообщниками в Италию.

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