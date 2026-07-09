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09 июля, 17:05

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Минздрав: люди старше 65 лет составляют примерно четверть населения России

В Минздраве рассказали, сколько в России пожилых людей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Люди старше 65 лет составляют примерно четверть населения России. Об этом рассказал замминистра здравоохранения РФ Вадим Ваньков на форуме "Россия и мир: тренды здорового долголетия", сообщает РИА Новости.

По его словам, сейчас во всем мире наблюдается тенденция к старению населения. Причем растущая доля таких граждан создает значительную нагрузку на систему здравоохранения, в связи с чем Ваньков призвал к изменению подходов.

Текущая реактивная модель, ориентированная на лечение болезней, должна уступить место проактивной системе. Она предполагает прогнозирование возможных заболеваний на основе имеющихся данных и проведение профилактических мероприятий.

"(Это позволит. – Прим. ред.) проводить профилактические мероприятия гораздо быстрее, чем потом уже лечить болезнь на уровне стационара", – заключил замминистра здравоохранения.

На рост в мире числа пожилых людей ранее обращал внимание замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. По его словам, такая тенденция набирает популярность на фоне сокращения численности трудоспособного населения.

Он назвал ситуацию демографической катастрофой, уточнив, что рост населения сопровождается стремительным старением общества.

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