Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 апреля, 11:22

Общество

Орешкин заявил, что в конце XXI века будет мир молодых африканцев и пожилых азиатов

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Роман Пименов

Земля конца XXI века будет миром с молодыми африканцами и пожилыми азиатами. Об этом замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил в ходе выступления на Втором открытом диалоге "Будущее мира. Новая площадка глобального роста" на площадке наццентра "Россия".

"Соотношение пожилых к трудоспособным в Азии будет 77%, то есть на одного занятого будет приходиться один человек в пожилом возрасте. Серьезно меняется структура населения по континентам. Африка доминирует в молодом и трудоспособном населении", – сказал он.

Орешкин считает, что Китай в 2030–2035 годах пройдет пик своего городского населения, а к концу столетия половина городов страны будет не нужна для жизни. По его словам, это яркий пример того, к чему идет мир. Тенденции уже наблюдаются в отдельных регионах КНР.

В то же время, продолжил замглавы администрации президента РФ, население Земли скоро достигнет своего пика. В последние годы суммарный коэффициент рождаемости в мире в целом опустился ниже уровня воспроизводства, а текущие глобальные показатели рождаемости недостаточны для поддержания стабильного уровня населения.

Ранее Орешкин рассказал, что в мире растет число пожилых людей, в то время как численность трудоспособного населения сокращается. Он назвал ситуацию демографической катастрофой, уточнив, что рост населения сопровождается стремительным старением общества.

Читайте также


общество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика