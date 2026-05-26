Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею

Сборная Швеции обыграла команду Словакии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею и стала последним четвертьфиналистом турнира.

Шведы победили словаков со счетом 4:2, набрав 12 очков и заняв 4-е место в турнирной таблице группы B. При этом словаки с 11 очками расположились на 5-й строчке, не сумев выйти в плей-офф.

В это же время 1-е место в группе гарантировала себе сборная Канады, в четвертьфинал также вышли команды Чехии и Норвегии. При этом с 1-го по 4-е место в группе А попали сборные Швейцарии, Финляндии, Латвии и США.

Ожидается, что канадцы сыграют с американцами, а остальные пары определятся после заключительных встреч группового этапа. В частности, представители Канады еще сразятся с чехами, а швейцарцы – с финнами.

Четвертьфинальные матчи пройдут 28 мая, полуфиналы состоятся 30 мая, финал и игра за третье место – 31 мая. Действующим победителем турнира является сборная США.

