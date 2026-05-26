Росавиация получила представление об особом режиме полетов в Московской воздушной зоне

Ограничения на полеты в Московской воздушной зоне (МВЗ) не затронут регулярные и чартерные пассажирские рейсы, сообщила пресс-служба Росавиации.

"Минтранс и Росавиация получили представление от Минобороны России, предусматривающее особый режим для полетов гражданских воздушных судов", – отметили в пресс-службе.

Согласно предложениям в документе, ограничения затронут все полеты воздушных судов на высотах от 0 до 5 100 метров, не считая пассажирские рейсы, выполняющие полеты по маршрутам в/из аэропортов, санитарные рейсы для медпомощи и эвакуации, полеты для авиационно-химических работ, мониторинга трубопроводов и линий электропередачи, рейсы в рамках государственных контрактов.

Возможность ввода особого режима полетов предусматривается Федеральными правилами использования воздушного пространства, его устанавливает Росавиация по представлению Генштаба армии России.

"Документы, необходимые для ввода особого режима, будут согласованы со всеми заинтересованными ведомствами. В случае принятия решения информация об ограничениях и сроках будет доведена до пользователей воздушного пространства", – добавляется в сообщении.

Ранее СМИ писали, что ограничения на полеты в МВЗ на высоте до 5 100 метров могут ввести уже в начале июня. По данным экспертов, в зоне предполагаемых ограничений расположены около двух десятков наиболее популярных летных школ. Запрет на полеты означает для них приостановку технологического процесса, потерю части действующих курсантов и отток будущих учеников. Кроме того, частные пилоты не смогут выполнять тренировочные полеты.

