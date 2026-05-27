Суд оправдал участкового по делу о фигурантах теракта в "Крокусе"

Фото: depositphotos/YGphoto

Суд в Тверской области вынес оправдательный приговор старшему участковому Антону Петухову, которого обвиняли в халатности по делу, связанному с фиктивной регистрацией будущих фигурантов теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Петухова обвиняли в том, что он не провел профилактические мероприятия в отношении двух человек, впоследствии ставших фигурантами дела о теракте, а также владельца дома в регионе. Собственник жилья фиктивно прописал у себя ряд лиц и был признан виновным по 14 эпизодам.

Данные из документов совпадают с информацией о жителе Твери Салохиддине Ашурове, который оформил фиктивную регистрацию братьям Аминчону и Диловару Исломовым, проходящим по делу о теракте. Ашурова приговорили к штрафам, но от большинства из них освободили за истечением сроков давности.

По версии следствия, нарушители миграционного законодательства находились в поле зрения полицейского, однако он не пресек правонарушения и не сообщил о возможной фиктивной регистрации в миграционный пункт.

Кроме того, участковый, как полагало обвинение, принял заведомо незаконное решение об отказе в возбуждении уголовного дела против хозяина дома.

Суд постановил, что взаимосвязь между исполнением полицейским своих должностных обязанностей и причастностью правонарушителей к теракту не просматривается. В связи с этим в действиях обвиняемого нет состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Халатность".

Теракт в "Крокусе" произошел 22 марта 2024 года. В результате ЧП погибли 150 человек.

По делу о диверсии проходили 19 фигурантов. Преступление организовали спецслужбы Украины, которые планировали дестабилизировать деятельность органов власти и расшатать внутриполитическую обстановку в РФ.

12 марта 2026 года 15 из 19 фигурантов получили пожизненное заключение, в том числе 4 исполнителя. Еще 4 фигурантов суд приговорил к срокам от 19 лет 11 месяцев до 22 лет 6 месяцев лишения свободы.

