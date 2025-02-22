22 февраля, 16:04Происшествия
Дела 19 фигурантов теракта в "Крокусе" выделены в отдельное производство
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Уголовное дело о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" против 19 фигурантов было выделено в отдельное производство, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.
Следствие будет продолжаться до 22 мая 2025 года. В числе обвиняемых, которых это коснется, присутствуют исполнители теракта и их пособники.
"В настоящее время в одном производстве соединено 10 уголовных дел, в качестве обвиняемых привлечены 27 лиц", – сказано в документах.
Планируется, что в ближайшее время 19 фигурантов дела начнут изучать материалы. По данному уголовному делу было назначено свыше 1 300 различных судебных экспертиз. В их числе специалисты провели судебно-медицинские, баллистические, молекулярно-генетические, пожарно-технические, инженерно-строительные, дактилоскопические и другие исследования.
Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта 2024 года, когда террористы начали стрелять по людям, а потом подожгли здание. В результате случившегося погибли 145 человек.
По данному делу арестованы 12 фигурантов – четверо нападавших, трое продавших им авто, сдавший террористам квартиру, подозреваемый в финансировании преступников, перечисливший им деньги, а также еще двое мужчин.
19 февраля Басманный суд Москвы продлил арест четырем исполнителям теракта. Судебное заседание прошло в закрытом от слушателей и СМИ режиме.
Мемориал появится возле здания "Крокус Сити Холла" в годовщину теракта