Домодедово и Жуковский вернулись к работе в штатном режиме

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Аэропорты Домодедово и Жуковский вернулись к штатному режиму работы после временных ограничений. Об этом сообщила Росавиация.

Теперь воздушные гавани могут принимать и отправлять самолеты без дополнительных согласований с соответствующими органами.

Меры вводили для обеспечения безопасности полетов.

Ранее оба аэропорта обслуживали рейсы только по согласованию с уполномоченными ведомствами. В расписании могли происходить корректировки.