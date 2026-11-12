00:14Транспорт
Домодедово и Жуковский вернулись к работе в штатном режиме
Фото: depositphotos/nitinut380
Аэропорты Домодедово и Жуковский вернулись к штатному режиму работы после временных ограничений. Об этом сообщила Росавиация.
Теперь воздушные гавани могут принимать и отправлять самолеты без дополнительных согласований с соответствующими органами.
Меры вводили для обеспечения безопасности полетов.
Ранее оба аэропорта обслуживали рейсы только по согласованию с уполномоченными ведомствами. В расписании могли происходить корректировки.