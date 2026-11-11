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11 ноября, 23:25

Политика

В посольстве России назвали фейком публикации о вмешательстве в выборы Гагаузии

Фото: moldova.mid.ru

Посольство России в Молдавии опровергло обвинения во вмешательстве в предстоящие выборы главы Гагаузии. Сообщения о встречах российского посла с кандидатами сфабрикованы и распространяются через поддельные страницы дипмиссии, говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале посольства.

В диппредставительстве уточнили, что обнаружили в социальных сетях публикации о якобы состоявшихся встречах чрезвычайного и полномочного посла России Олега Озерова с претендентами на пост башкана в ходе избирательной кампании.

В посольстве назвали публикации провокационными фальшивками, цель которых – создать повод для обвинений России во вмешательстве во внутренние дела Молдавии. Дипломаты подчеркнули, что Москва соблюдает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и договора о дружбе и сотрудничестве между двумя странами от 2001 года.

Выборы башкана и депутатов Народного собрания Гагаузии назначены на 15 ноября. Согласно опросу института социологических исследований IMAS, представленному в октябре, лидерами предвыборной гонки стали бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло и кандидат от Партии социалистов Федор Гагауз. Они значительно опережают остальных шестерых претендентов.

Оба кандидата выступают за восстановление отношений с Россией. Связи между Москвой и Кишиневом ухудшились после прихода к власти президента Майи Санду и ее Партии действия и солидарности.

Ранее Санду заявила о полном отказе Молдавии от закупок российского газа. По ее словам, на протяжении десятилетий Москва использовала энергетику для давления на республику.

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