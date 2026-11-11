Семь человек погибли в ДТП с двумя автомобилями в Марий Эл

Фото: МАХ/"Госавтоинспекция Марий Эл"

Семь человек погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Звениговском районе Марий Эл. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.

"Есть пострадавшие", – говорится в сообщении.

Авария произошла около 20:40 на 45-м километре автодороги Вятка. На место происшествия выехал начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике Марий Эл полковник полиции Владимир Мухачев.

Ранее в Москве на Фестивальной улице столкнулись автобус маршрута м57 и легковой автомобиль. Происшествие случилось около 19:18, пострадавших нет. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.