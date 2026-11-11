Причиной смерти посла РФ в США стало хроническое заболевание

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Посол России в США Александр Дарчиев скончался в Москве от хронического заболевания, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Она призвала отказаться от "непотребной конспирологии" в данном вопросе. По словам Захаровой, министерство дополнительно проинформирует о дате и месте прощания с Дарчиевым.

Официальный представитель МИД также подчеркнула, что ведомство получает большое количество соболезнований из разных уголков планеты в связи с кончиной посла.

"Они пронизаны горечью утраты и теплыми воспоминания о совместной работе и дружбе", – написала Захарова.

Дарчиев умер 11 ноября в возрасте 66 лет. Свою дипломатическую службу он начал в 1992 году. До 1997 года он работал в департаменте Северной Америки МИД России. С 1997 по 2002 год находился в должности советника посольства РФ в США, а в 2003–2005 годах был заместителем директора департамента Северной Америки российского внешнеполитического ведомства.

В 2005 году Дарчиев вновь вернулся на работу в посольство России в США, где до 2010 года занимал пост советника-посланника. В том же году его назначили директором департамента Северной Америки МИД РФ. Эту должность он занимал до 2014 года.

До 2021 года Дарчиев представлял РФ в Канаде в качестве посла, следом вновь возглавил департамент Северной Америки МИД РФ. В 2025 году дипломат перешел на должность директора департамента Северной Атлантики, а 6 марта 2025-го был назначен послом России в Соединенных Штатах.

