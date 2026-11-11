Умер посол России в США Александр Дарчиев

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Скончался посол России в США Александр Дарчиев. Он умер 11 ноября в возрасте 66 лет, сообщило Министерство иностранных дел РФ.

В ведомстве отметили, что дипломат умер скоропостижно. В МИД назвали Дарчиева выдающимся дипломатом, опытным руководителем, добрым товарищем и наставником, а также отметили его высокий профессионализм и работу на одном из наиболее ответственных направлений российской внешней политики.

"Выражаем родным и близким Александра Никитича Дарчиева самые глубокие и искренние соболезнования. Светлая память о безвременно ушедшем коллеге навсегда сохранится в наших сердцах", – говорится в сообщении министерства.

Соболезнования в связи со смертью дипломата также выразила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Светлая память", – написала она в своем телеграм-канале.

Дарчиев родился 14 мая 1960 года в семье дипломата Никиты Ивановича Дарчиева, который занимал должность советника-посланника посольства России в Венгрии. В 1983 году он окончил исторический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

В 1983–1992 годах Дарчиев учился в аспирантуре и работал младшим научным сотрудником, а затем научным сотрудником Института США и Канады Академии наук СССР. За это время он защитил диссертацию на соискание степени кандидата исторических наук.

Дипломатическую службу Дарчиев начал в 1992 году. До 1997-го он последовательно занимал должности первого секретаря, заведующего отделом и начальника отдела департамента Северной Америки МИД России. Затем, с 1997 по 2002 год, работал советником посольства РФ в США, а в 2003–2005 годах – заместителем директора департамента Северной Америки российского внешнеполитического ведомства.

В 2005 году Дарчиев вновь вернулся на работу в посольство России в США, где до 2010-го занимал пост советника-посланника. В том же году его назначили директором департамента Северной Америки МИД РФ. Эту должность он занимал до 2014 года.

С октября 2014 по январь 2021 года Дарчиев представлял Россию в Канаде в качестве посла. После завершения этой миссии он вновь возглавил департамент Северной Америки МИД РФ, который отвечал за взаимодействие с США и Канадой. В 2025 году дипломат перешел на должность директора департамента Северной Атлантики, курировавшего отношения с Великобританией, Ирландией, Канадой и США.

6 марта 2025 года Дарчиев был назначен послом России в Соединенных Штатах. Он был награжден орденом Дружбы в 2019 году и орденом Почета в 2022-м. Дипломат владел английским и французским языками.