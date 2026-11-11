Мединский исключил возможность обмена территориями между Россией и Украиной

Фото: kremlin.ru

Россия не видит возможности для каких-либо обменов территориями с Украиной. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову.

Отвечая на вопрос о возможном обмене подконтрольных России частей Харьковской и других областей, Мединский отметил, что тема территориальных уступок периодически поднимается разными сторонами, однако он не видит в этом вопросе возможностей для обсуждения.

Помощник президента РФ также напомнил, что после вторжения ВСУ в Курскую область в 2024 году было принято решение создать зону безопасности вдоль российской границы. По словам Мединского, сейчас она уже является значительной, продолжает расширяться и будет расти дальше.

Трехсторонние переговоры делегаций России, США и Украины проходили в течение двух дней 10 и 11 ноября. В первый день переговоры длились 4 часа, во второй – 1,5 часа.

Позднее зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер сообщил, что 12 ноября вместе со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом приедет в Москву. Американцы намерены проинформировать Владимира Путина об итогах встречи в ОАЭ и продвинуться по ряду вопросов, а затем отправиться в Дублин на переговоры с Владимиром Зеленским.

Кушнер также дал понять, что Вашингтон хочет добиться от Путина согласия на подключение Европы к переговорному процессу.

В свою очередь, помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером пройдет 12 ноября в первой половине дня в Москве.