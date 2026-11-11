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11 ноября, 17:10

Политика

Буданов перешел на русский язык во время пресс-конференции в Абу-Даби

Фото: ТАСС/POOL/Григорий Сысоев (Кирилл Буданов внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) перешел на русский язык во время пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Трансляцию мероприятия вел телеканал Fox News.

Один из западных журналистов задал Буданову вопрос на английском языке о подробностях переговоров. Глава офиса Зеленского попросил перевести его, после чего перешел на русский и сказал: "Я понимаю, мне надо время". Затем журналист перевел вопрос на украинский, и Буданов ответил на том же языке.

Встреча представителей России, США и Украины, проходившая в формате трехсторонних переговоров, состоялась в Абу-Даби 10 и 11 ноября. Первый день консультаций занял более четырех часов, а второй – примерно полтора часа.

Помощник российского президента Владимир Мединский отметил, что подробности переговоров останутся конфиденциальными до момента достижения финальных соглашений.

Ранее Буданова обязали выплатить штраф за использование русского языка после того, как он приехал к дому в Петропавловской Борщаговке под Киевом, где проходили протесты из-за удерживаемых в подвале военнослужащих, и, общаясь с собравшимися, перешел с украинского на русский, что попало на видео.

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