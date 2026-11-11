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11 ноября, 16:42

Политика

Кушнер хочет получить согласие Путина на участие Европы в переговорах по Украине

Фото: ТАСС/POOL/Григорий Сысоев

США рассчитывают получить согласие Владимира Путина на включение европейских стран в переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине. Об этом изданию Politico сообщил спецпредставитель и зять американского лидера Джаред Кушнер.

"Нам необходимо, чтобы европейцы сидели за столом переговоров. Мы неоднократно напрямую сообщали президенту Путину и его команде, что единственный способ добиться этого – заручиться их поддержкой, и я думаю, они к этому благосклонны", – заявил Кушнер.

Он выразил надежду, что предстоящая встреча в Москве принесет результаты. С согласием Путина получится добиться гораздо большего прогресса в важных вопросах, считает спецпредставитель США.

Прошедшие с участием России и Украины переговоры в Абу-Даби Кушнер охарактеризовал как "содержательные" и "напряженные". Он уточнил, что Москва и Киев договорились о крупнейшем с начала конфликта обмене пленными, однако точные цифры будут объявлены в ближайшее время.

Трехсторонняя встреча делегаций России, США и Украины прошла 10 и 11 ноября в Абу-Даби. В первый день консультации длились более 4 часов, а во второй – около 1,5 часа. Помощник президента России Владимир Мединский подчеркнул, что конкретные детали переговоров не будут обсуждаться до достижения окончательных договоренностей.

12 ноября Кушнер и спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф отправятся в Москву для встречи с Путиным. После этого американцы встретятся с украинским президентом Владимиром Зеленским в Дублине.

Кушнер и Уиткофф отправятся в Москву для встречи с Путиным

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Сюжет: Переговоры по Украине
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