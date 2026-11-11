Центр знаний "Москвариума" приглашает на фестиваль в честь дня рождения

Фото: пресс-служба Москвариума

Центр знаний "Москвариума" 14 и 15 ноября проведет фестиваль, приуроченный к своему трехлетию. Гостей ждут лекции о животных, научные шоу, интерактивные игры и творческие мастер-классы.

На территории основной экспозиции Аквариума в эти дни с посетителями пообщаются лекторы Центра знаний. Они проведут лекцию-квиз о голожаберных моллюсках, которые интересны своими яркими цветами и причудливыми формами.

Также гости смогут посетить занятие "КА-ПИ-БА-РА", чтобы больше узнать о самых больших грызунах в мире – об их повадках и выживании в Южной Америке. А лекция "Разнообразие акул Мирового океана" поможет взглянуть на этих существ иначе и понять их роль в морских экосистемах.

На интерактивном занятии "Тренер животных" специалисты расскажут о заботе об обитателях "Москвариума" и их тренировках. На 14 ноября также запланирована лекция "Палочники – мастера маскировки" о насекомых, которые умеют притворяться ветками и листьями.

Между лекциями пройдут вступления "Визардии". Это интерактивное шоу, где можно будет увидеть необычное применение жидкого азота. 15 ноября музей "Атом" представит научное шоу "Энергия: от Ньютона до Эйнштейна".

Кроме того, кандидат биологических наук, блогер и автор канала о животных "Каждой твари по паре" Павел Глазков проведет две уникальные экскурсии по основной экспозиции. Чтобы посетить их, нужно заранее зарегистрироваться и иметь при себе билет в Аквариум.

В оба дня на втором этаже комплекса будут проводить творческие мастер-классы. Гости смастерят медузу из пушистой проволоки, украсят восковые свечи, соберут дракона из бумаги. Также пройдут занятие по украшению пилоток от Центра знаний и урок "Мосты мира" по строительству мостов от "Робостанции".

Особую программу представит музей "Атом": 14 ноября посетителей ждет мастер-класс "Большое путешествие на атомном ледоколе", а 15-го числа – "Топография подводного мира". Издательство "Ламинария" в этот день проведет мастер-класс по созданию объемных и подвижных открыток.

Кроме того, в выходные пройдут открытые тренировки животных, а также кормления пираний, осьминога и скатов. Расписание доступно на официальном сайте в разделе "Спланируй свой визит".

В эти же дни пройдут заключительные показы сезона фантазийного шоу "Море снов". История о дружбе, смелости и мечте будет особенно интересна за счет ярких спецэффектов, украшений и костюмов. Юных гостей ждет интерактивный спектакль "Красавица и морское чудовище" в детском театре "Ламантин".

Провести досуг всей семьей также можно будет в игровом пространстве "Капибарабууум", где гостям предстоит выполнять задания в семи залах. Игры объединяют детей и родителей.

Для посещения мероприятий на сцене необходим билет на основную экспозицию. Вход в зону мастер-классов свободный. Билеты на шоу "Море снов", спектакль "Красавица и морское чудовище" и игровое пространство "Капибарабууум" нужно приобрести отдельно.

Ранее стало известно, что "Москвариум" примет двух белух и южноамериканского морского льва из дельфинария Евпатории в Крыму. Животным назначат обследования и лечение. По прибытии в столицу они пройдут карантин под наблюдением специалистов.