МИД РФ призвал россиян воздержаться от поездок в Польшу

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МИД РФ рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Польшу. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"Общественная политическая обстановка там продолжает деградировать", – цитирует ее РИА Новости.

По словам дипломата, россиянам, которые уже находятся в Польше, при возникновении чрезвычайных ситуаций следует обратиться в посольство в Варшаве по телефону горячей линии.

Кроме того, как отметила Захарова, российские дипломаты поддерживают связь с родственниками россиянки, пострадавшей при стрельбе в Кракове. В настоящее время ее состояние оценивается как стабильное, угроза жизни отсутствует.

"Желаем ей скорейшего выздоровления, как и желаем выздоровления другим пострадавшим", – подчеркнула дипломат.

Мужчина открыл огонь в центре Кракова 7 ноября. Он стрелял в прохожих из автомобиля. В результате 6 человек погибли. Еще 15 граждан были ранены.

Нападавшим оказался 25-летний гражданин Польши, одетый по военному образцу. При нем и в его машине было найдено оружие и боеприпасы. Сам мужчина позже скончался в больнице.

В квартире злоумышленника также были найдены тела троих человек: гражданина Великобритании и двух польских гражданок. Позже выяснилось, что погибшие являлись его родителями и сестрой.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье о терроризме.

