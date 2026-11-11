11 ноября, 16:16Политика
МИД РФ призвал россиян воздержаться от поездок в Польшу
Фото: depositphotos/WDGPhoto
МИД РФ рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Польшу. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
"Общественная политическая обстановка там продолжает деградировать", – цитирует ее РИА Новости.
По словам дипломата, россиянам, которые уже находятся в Польше, при возникновении чрезвычайных ситуаций следует обратиться в посольство в Варшаве по телефону горячей линии.
Кроме того, как отметила Захарова, российские дипломаты поддерживают связь с родственниками россиянки, пострадавшей при стрельбе в Кракове. В настоящее время ее состояние оценивается как стабильное, угроза жизни отсутствует.
"Желаем ей скорейшего выздоровления, как и желаем выздоровления другим пострадавшим", – подчеркнула дипломат.
Мужчина открыл огонь в центре Кракова 7 ноября. Он стрелял в прохожих из автомобиля. В результате 6 человек погибли. Еще 15 граждан были ранены.
Нападавшим оказался 25-летний гражданин Польши, одетый по военному образцу. При нем и в его машине было найдено оружие и боеприпасы. Сам мужчина позже скончался в больнице.
В квартире злоумышленника также были найдены тела троих человек: гражданина Великобритании и двух польских гражданок. Позже выяснилось, что погибшие являлись его родителями и сестрой.
Прокуратура возбудила уголовное дело по статье о терроризме.