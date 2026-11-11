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11 ноября, 15:00

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РИА Новости: тела супружеской пары нашли в морозилке в Ростове-на-Дону

Тела супружеской пары нашли в морозилке в Ростове-на-Дону – СМИ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Тела супругов нашли в морозильной камере в квартире в Ростове-на-Дону. Об этом РИА Новости заявили в правоохранительных органах региона.

По словам собеседника агентства, на телах есть признаки расчленения. Подозреваемым в убийстве назван сын супружеской пары, его разыскивают.

Как уточнил Mash, супружеская пара пропала еще в сентябре, но родственники заявили об этом в полицию только неделю назад. Правоохранители связались с сыном пропавших, тот рассказал, что его родителей "стоит искать дома в морозильной камере".

Утверждается, что 10 лет назад мужчину уже подозревали в удушении тещи на кладбище на хуторе Щепкине в Аксайском районе. По словам соседей, он работал водителем и всегда был доброжелательным, часто оставлял чаевые в местной парикмахерской.

Ранее житель Хабаровского края выбросил знакомую с четвертого этажа балкона во время ссоры. По данным следователей, конфликт возник во время распития алкоголя. Пострадавшая скончалась от полученных травм, а подозреваемого задержали.

До этого жительница Медногорска Оренбургской области напала на знакомого с ножом и кувалдой. Она ударила мужчину несколько раз, после чего он умер. Женщина заключена под стражу.

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