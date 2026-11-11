Руководителя детсада в Узбекистане осудили на 5 лет за смерть ребенка в машине

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Суд в Узбекистане приговорил руководительницу частного детского сада к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима за смерть оставленной в автомобиле трехлетней девочки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на копию приговора.

Согласно материалам дела, в июне женщина привезла воспитанников в детский сад на минивэне Kia Carnival, после чего передала их воспитателю. Однако руководитель не заметила, что одна из девочек осталась внутри, и закрыла автомобиль, в результате чего та скончалась от перегрева.

Помимо заключения, женщине в течение 3 лет запретили заниматься предпринимательской деятельностью. Осужденная признала, что не проверила количество детей и не осмотрела салон транспортного средства перед закрытием автомобиля. Отсутствие ребенка заметили лишь после обеда, но прибывшие медики не смогли помочь девочке.

Следствие также выявило ряд финансовых нарушений в работе детского сада. Руководителя образовательного учреждения осудили по статьям о "Ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей, повлекшем по неосторожности жизнь человека", "Хищении путем присвоения или растраты" и "Изготовлении, подделке документов, штампов, печатей, бланков, их сбыте или использовании".

Ранее пятилетний мальчик Тео Сабо скончался в городе Пеория в США после того, как провел 2,5 часа в закрытом автомобиле. Трагедия случилась 13 сентября: родители вернулись из церкви после крещения другого ребенка и ушли в дом отмечать, забыв мальчика в машине. Когда они вернулись, ребенок находился без сознания. Родственники пытались реанимировать ребенка и вызвали медиков, но спасти его не удалось.