11 ноября, 13:54Происшествия
Протаранившему двери отеля в "Москва-Сити" водителю предъявлено обвинение
Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Мужчине, который на автомобиле протаранил двери отеля в деловом центре "Москва-Сити", предъявлено обвинение. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Обвинение предъявлено по статье "Хулиганство". В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения.
Пресненская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а привлечение мужчины к уголовной ответственности находится на контроле ведомства, добавили в прокуратуре.
Инцидент произошел 9 ноября. Автомобиль въехал в карусельную дверь "Novotel Москва-Сити" и сбил охранника. После этого водитель вышел, станцевал лезгинку и уехал, повредив шлагбаум на выезде. По предварительным данным, причиной поступка стал отказ сотрудников пропустить мужчину в здание.
Позднее водителя задержали и доставили в отдел полиции. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.
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