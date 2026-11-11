Протаранившему двери отеля в "Москва-Сити" водителю предъявлено обвинение

Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчине, который на автомобиле протаранил двери отеля в деловом центре "Москва-Сити", предъявлено обвинение. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Обвинение предъявлено по статье "Хулиганство". В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения.

Пресненская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а привлечение мужчины к уголовной ответственности находится на контроле ведомства, добавили в прокуратуре.

Инцидент произошел 9 ноября. Автомобиль въехал в карусельную дверь "Novotel Москва-Сити" и сбил охранника. После этого водитель вышел, станцевал лезгинку и уехал, повредив шлагбаум на выезде. По предварительным данным, причиной поступка стал отказ сотрудников пропустить мужчину в здание.

Позднее водителя задержали и доставили в отдел полиции. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.