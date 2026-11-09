ДТП произошло на Нахимовском проспекте в Москве

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Авария произошла на Нахимовском проспекте в районе Симферопольского бульвара в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На место прибыли сотрудники городских оперативных служб. Обстоятельства ДТП и сведения о пострадавших уточняются. Движение в районе аварии не затруднено.

Ранее подросток 2009 года рождения без водительских прав устроил ДТП на Машкинском шоссе в Москве. Он не смог справиться с управлением и въехал в автобусную остановку. В результате он и трое его пассажиров пострадали.

До этого в Пермском крае пять человек, включая ребенка, были госпитализированы после опрокидывания микроавтобуса. Пострадавшие продолжают лечение в стационаре, их состояние оценивается как удовлетворительное.

