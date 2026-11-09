В Польше задержали 5 возможных последователей краковского террориста

Фото: AP Photo/Beata Zawrzel

Полиция Польши задержала пятерых человек, которые могли быть последователями террориста, совершившего нападение в Кракове. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства внутренних дел и администрации республики Каролина Галецкая.

По ее словам, решения о задержании принимали после анализа активности интернет-пользователей. Речь идет о людях, чьи публикации создавали потенциальную угрозу.

"Это лица, которые в некотором смысле могли стать подражателями действий Михала О.", – приводит слова Галецкой РИА Новости.

Она пояснила, что задержанные, в частности, размещали в интернете материалы, направленные на восхваление нападения. Галецкая также предупредила, что у полиции есть собственные источники и она проверяет информацию, которая появляется в так называемом даркнете.

В свою очередь, пресс-секретарь прокуратуры Польши Пшемыслав Новак в беседе с порталом Wirtualna Polska уточнил, что открывший огонь в Кракове убил членов своей семьи "в ночь с пятницы на субботу или в субботу утром". На это указывают одежда и расположение тел. Он также убил двух домашних кошек.

Инцидент произошел 7 ноября – мужчина открыл огонь в центре Кракова. Он стрелял в прохожих из автомобиля.

В результате 6 человек скончались. Еще 15 граждан были ранены, состояние 12 пострадавших оценивается как тяжелое, среди них – двое полицейских.

Нападавшим оказался 25-летний гражданин Польши, одетый по военному образцу. При нем и в его машине было найдено оружие и боеприпасы. Сам мужчина позже скончался в больнице.

В квартире злоумышленника также были найдены тела троих человек: гражданина Великобритании и двух польских гражданок. Позже выяснилось, что погибшие являлись его родителями и сестрой.

Впоследствии польская прокуратура завела уголовное дело по статье о терроризме. Премьер-министр Дональд Туск назвал случившееся терактом. До 11 ноября объявлен траур.