МВД предупредило о схеме мошенничества с выплатами за сбои в работе сервисов

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Мошенники придумали новую схему обмана россиян, обещая компенсации за сбои в работе интернет-сервисов. Под видом оформления выплаты аферисты выманивают у пользователей данные банковских карт и получают доступ к их деньгам, следует из материалов МВД России.

Злоумышленники рассылают сообщения о якобы положенной компенсации за перебои в работе различных сервисов. Чтобы получить деньги, человеку предлагают перейти по указанной ссылке и заполнить форму с реквизитами банковской карты, на которую якобы перечислят выплату.

Другой вариант обмана связан с сообщениями о блокировке учетной записи. Мошенники предлагают восстановить доступ через специальный резервный сайт, где пользователям также предлагают указать личные сведения и данные банковской карты.

Ранее в МВД предупредили о мошеннических ботах в Telegram, которые предлагают оплатить подписки на зарубежные сервисы. В частности, злоумышленники создавали сервисы для покупки ChatGPT Plus и просили пользователей перейти по поддельным ссылкам и указать данные банковских карт, после чего списывали деньги со счетов.