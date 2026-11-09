Мерц заявил о возвращении антисемитизма на улицы Германии

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Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о возвращении антисемитизма в общественную жизнь страны. Проявления ненависти к евреям заметны не только в немецких городах, но и в других государствах Европы, сообщил он, выступая в синагоге Мюнхена в Международный день борьбы с фашизмом и антисемитизмом.

"Сегодня антисемитизм вновь повсюду. Мы видим и слышим его на наших улицах, в наших городах, в городах наших европейских соседей и по всему миру, в парламентах, в общественных организациях, в школах", – приводит его слова ТАСС.

Канцлер также рассказал о мерах по усилению защиты еврейской общины. По его словам, федеральное правительство совместно с властями земель работает над обеспечением ее безопасности. В частности, для охраны синагог и других объектов приходится организовывать постоянные полицейские дежурства.

Мерц отметил, что усиленная охрана еврейских учреждений и установка бронированных стекол остаются вынужденными мерами. Он назвал их напоминанием о том, что "нормальная, открытая и заметная еврейская жизнь в Германии по-прежнему невозможна".

Кроме того, канцлер подтвердил, что Германия продолжит поддерживать Израиль.

Ранее сообщалось о скандале вокруг немецкого отеля Hotel zum Hirschen, отказавшего израильтянам в бронировании номеров. Туристы пытались забронировать жилье в гостинице через международную платформу Booking.com, однако получили отказ. После случившегося отель удалили с сервиса.