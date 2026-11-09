Воспитательница случайно облила кипятком ребенка в детсаду Северной Осетии

Фото: телеграм-канал "ЧП/Владикавказ"

Ребенок получил ожоги в детском саду № 71 поселка Южного в Северной Осетии после того, как воспитательница случайно облила его кипятком. Об этом в беседе с телеграм-каналом "ЧП Владикавказ" сообщили родители пострадавшего.

По их словам, сотрудница несла чайник с кипятком через группу, где играли дети, и столкнулась с их сыном. Кипяток обжег мальчику лицо, шею и грудь.

У пострадавшего диагностировали ожоги I, II и III степени. 13 дней мальчик провел в больнице, затем его перевели в специализированный ожоговый центр в Москве. Там ему сделали несколько операций, в том числе пересадку кожи.

При этом родители утверждают, что воспитатели запрещали обсуждать случившееся в родительских чатах, а руководство учреждения пыталось замять инцидент. Семья пострадавшего добивается расследования и установления виновного.

Прокуратура Северной Осетии уже назначила проверку по факту произошедшего. В ведомстве установили, что заведующая дошкольным учреждением не обеспечила безопасных условий пребывания воспитанников. В министерстве образования республики добавили, что в детсаду выявили нарушения требований безопасности, которые создавали угрозу жизни и здоровью детей.