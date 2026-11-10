Фото: ТАСС/АР/Evgeniy Maloletka (Кирилл Буданов включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) забыл о своей "наносной украиноязычности", когда перешел на русский язык при общении с протестующими в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом. Об этом он рассказал на заседании Совета Безопасности ООН.

Небензя обратил внимание на видеозаписи, на которых Буданов и представители правоохранительных органов обращаются к возмущенным жителям на русском языке. Дипломат отметил, что нынешние украинские власти отчаянно пытаются запретить этот язык, хотя исторически на нем говорит большинство жителей Киева.

"При этом присутствующие представители правоохранительных органов и сам Буданов, судя по кадрам, забыли о своей наносной украиноязычности и пытались увещевать возмущенных жителей на русском языке", – заявил постпред России при ООН.

Речь идет о событиях 2 ноября в Петропавловской Борщаговке Киевской области. В СМИ появилась информация о том, что в подвале одного из домов удерживают около 40 человек. Местные жители попытались попасть в здание, однако против них применили слезоточивый газ.

После огласки произошедшего медики вывезли оттуда четырех человек со следами побоев. Выяснилось, что это военнослужащие, задержанные за самовольное оставление части. Остальные находившиеся в здании люди были военнослужащими Национальной гвардии Украины.

В ООН призвали изучить все сведения о возможном жестоком обращении с военными. СМИ писали, что эта история может повлиять на перспективы евроинтеграции Украины.