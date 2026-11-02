Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 ноября, 18:56

Происшествия

Вооруженные люди удерживают около 40 человек в подвале в Киевской области

Фото: legion-media.com/Photoxpress/Виталий Носач

Вооруженные мужчины удерживают около 40 человек в подвале здания в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Как сообщается, медработница передала полиции видеозапись, на которой запечатлены люди в тяжелом состоянии. У одного из них, предположительно, наружу выступает часть кишечника. Также сообщается о многочисленных травмах, которые могут свидетельствовать о пытках.

Прибывших на место медиков не пустили в здание мужчины, которых называют его владельцами. Автор одной из записей утверждает, что там находятся сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата), полиция и бригада скорой помощи.

Позже у здания начались столкновения. Местные жители пытались выбить ворота, а против собравшихся применили слезоточивый газ. Перед этим люди били по воротам ногами и пытались открыть их подручными средствами.

СМИ уточняют, что объект может иметь статус военного и охраняться вооруженными людьми. На данный момент как минимум четверо удерживаемых находятся в тяжелом состоянии, у одного из них сломан позвоночник. Также сообщается об одном возможном погибшем.

Кроме того, врач, находящаяся на месте, рассказала, что на территорию здания привозили людей с мешками на головах и связанными за спиной руками. Официальной информации о произошедшем пока не поступало.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник на неформальном заседании членов Совбеза ООН заявлял о существовании на Украине сети
"секретных тюрем", где пытают российских военнопленных.

По его словам, такие места располагаются в подвалах и других изолированных помещениях, а за их созданием стоят сотрудники ГУР, СБУ и других силовых структур, которые, не стесняясь в средствах, "выбивают" из пленных нужные показания.

Читайте также


происшествияза рубежом

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика