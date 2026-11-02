Вооруженные люди удерживают около 40 человек в подвале в Киевской области

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Вооруженные мужчины удерживают около 40 человек в подвале здания в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Как сообщается, медработница передала полиции видеозапись, на которой запечатлены люди в тяжелом состоянии. У одного из них, предположительно, наружу выступает часть кишечника. Также сообщается о многочисленных травмах, которые могут свидетельствовать о пытках.

Прибывших на место медиков не пустили в здание мужчины, которых называют его владельцами. Автор одной из записей утверждает, что там находятся сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата), полиция и бригада скорой помощи.

Позже у здания начались столкновения. Местные жители пытались выбить ворота, а против собравшихся применили слезоточивый газ. Перед этим люди били по воротам ногами и пытались открыть их подручными средствами.

СМИ уточняют, что объект может иметь статус военного и охраняться вооруженными людьми. На данный момент как минимум четверо удерживаемых находятся в тяжелом состоянии, у одного из них сломан позвоночник. Также сообщается об одном возможном погибшем.

Кроме того, врач, находящаяся на месте, рассказала, что на территорию здания привозили людей с мешками на головах и связанными за спиной руками. Официальной информации о произошедшем пока не поступало.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник на неформальном заседании членов Совбеза ООН заявлял о существовании на Украине сети

"секретных тюрем", где пытают российских военнопленных.

По его словам, такие места располагаются в подвалах и других изолированных помещениях, а за их созданием стоят сотрудники ГУР, СБУ и других силовых структур, которые, не стесняясь в средствах, "выбивают" из пленных нужные показания.