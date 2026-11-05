IRIB: Путину передали послание от верховного лидера Ирана Хаменеи

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Владимир Путин получил от секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсена Резаи послание верховного лидера Исламской Республики Моджтабы Хаменеи. Об этом сообщает гостелерадиокомпания IRIB.

При этом содержание послания не раскрывается.

Ранее Путин встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. В ходе переговоров обсуждалось в том числе двустороннее сотрудничество. Как уточнил российский президент, за 8 месяцев этого года товарооборот между странами вырос на 10,4%.

Глава государства заявил и о продолжении строительства АЭС "Бушер" в Иране, а иранский президент поблагодарил Москву за поддержку Тегерана в политической и экономической областях. Также Путин выразил надежду на позитивное разрешение конфликта на Ближнем Востоке.

